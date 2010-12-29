جنگ نرم ادامه دارد / نباید زمینه تصویرسازی منفی دشمن را فراهم کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، همایش "دیپلماسی فرهنگی و جنگ نرم" صبح امروز با حضور محمدرضا میرتاجالدینی معاون حقوقی رئیس جمهور، سردار مسعود جزایری معاون فرهنگی و تبلیغاتی ستاد کل نیروهای مسلح، محمدباقر خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و جمعی دیگر از مسئولان و نیز اندیشمندان در محل این سازمان برگزار شد.
جزایری: جنگ نرم ادامه دارد
در این همایش سردار سرتیپ پاسدار مسعود جزایری با اشاره به تلاش ناکام دشمن برای تسلط بر کشورمان، گفت: متاسفانه تذکرات رهبری درباره شبیخون فرهنگی و عملیات روانی و جنگ نرم، خوب پرداخته نشد و کسانی که میبایستی توجه میکردند و قاطبه آنها هم کارگزاران نظام بودند، توجه لازم را به سخنان ایشان نداشتند.
وی افزود: به همین خاطر سال گذشته پیوند ضد انقلاب داخل و ضد انقلاب بیگانه در حد اعلا برقرار شد و حوادث تند و بینظیر و بسیار سختی در کشور رخ داد که سختتر از جنگ تحمیلی بود.
سردار جزایری هشدار داد "جنگ نرم ادامه خواهد یافت" و گفت: اگر مراقبتهای لازم را نداشته نباشیم، رویدادهای مشابه خواهیم داشت و تاریخ مجدداً تکرا میشود. فتنه پارسال هم به خاطر سوء مدیریتی که در مجموعه و شیرازه جامعه بود، رخ داد هر چند تفضلات الهی و تدابیر مقام معظم رهبری و مدد ملت ایران کارساز شد و کودتایی که قرار بود صورت بگیرد، در 9 دی ورقش برگشت.
معاون فرهنگی و تبلیغاتی ستاد کل نیروهای مسلح با ارائه تحلیلی از شرایط بینالمللی، اضافه کرد: اسناد تحرکات دشمن و حوادث اخیر نشان میدهد که جنگ نرم یک واقعیت و روشی است برای غلبه بر کشور به شیوه نرم آن.
وی هدف جنگ نرم را چهار مورد "تغییر در باورها، تغییر در افکار، تغییر رفتار و تغییر ساختار" دانست و تاکید کرد: برای تدوین راهبردهای مقابله با جنگ نرم نیازمند شناخت دقیق خودی و دشمن هستیم.
افتخاری: نباید زمینههای تصویرسازی منفی دشمن را فراهم کنیم
در همایش "دیپلماسی فرهنگی و جنگ نرم" همچنین اصغر افتخاری معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) با ارائه مقالهای گفت: جنگهای نرم نوین به سمت ایجاد تصاویر مجازی و غیرواقعی از بازیگر مقابل میروند و در این شیوه سعی میشود این تصاویر واقعی نشان داده شوند.
وی پرداختن به مسئله پرونده هستهای ایران را یکی از این موارد برشمرد و افزود: ما نباید زمینههای تصویرسازی منفی دشمن را فراهم کنیم و باید از ایجاد بهانههایی که بتواند تصویری منفی از نظام جمهوری اسلامی ایجاد کند، پرهیز کنیم.
معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) تاکید کرد: برای این منظور باید از دیپلماسی عمومی و فعال در عرصه بینالملل استفاده کنیم. ایران نباید فریفته بازی دشمن شود. جمهوری اسلامی یک بازیگر منحصر به فرد در عرصههای بینالمللی است و نباید فریفته سیاستهای تبلیغی دشمن شود.
افتخاری گفت: ایران باید نسبت به اصل رضایتمندی پایبند باشد و لزوم این کار تقویت بنیانهای هویتی ملی و اسلامی است. از قالب این بایدها و نبایدها دو اصل بصیرت و بنیان مرصوص پدید میآید.
ادامه دارد ....
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