100 طرح نیمه تمام در استان قزوین تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین اصغر حمزه ای ظهر چهارشنبه در کارگروه امور تولیدی و اقتصادی که در استانداری تشکیل شد اظهار داشت: عملکرد بانک های استان قزوین در اجرا و راه اندازی طرح های اولویت دار اقتصادی استان مثبت و قابل تقدیر است.

وی افزود: براساس توافق صورت گرفته با بانک های عامل برای راه اندازی این طرح ها و حمایت های انجام شده خوشبختانه این طرحها هم اکنون از پیشرفت فیزیکی قابل توجهی برخوردارند.

حمزه ای تصریح کرد: با تزریق 400 میلیارد تومان تسهیلات بانکی این طرح ها حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده به مرحله افتتاح و بهره برداری می رسد که با افتتاح آنها بیش از یک هزار و100 میلیارد تومان سرمایه گذاری به نتیجه خواهد رسید.

معاون برنامه ریزی استانداری قزوین هدفمند کردن یارانه ها را دومین اولویت اقتصادی استان در سال جاری ذکر و تصریح کرد: این طرح عظیم اقتصادی به آرامی در سطح کشور در حال اجراست که آثار قابل توجهی را در حوزه های مختلف به دنبال خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط حاضر انتظار بخش دولتی از بخش خصوصی این است که فعالانه وارد عرصه شده و تأثیرات این طرح را در عرصه های مختلف شناسایی و تحلیل کرده و با تصمیم سازی به موقع برای مدیران و مسئولان، نقش خود را به درستی ایفا کند.

حمزه ای با اشاره به مصوبات دور دوم و سفر سوم رئیس جمهور و هیئت دولت به استان قزوین یادآورشد: در حال حاضر بخش اصلی مصوبات دور سوم سفر به دستگاهها ابلاغ شده و مدیران دستگاهها باید با پیگیری از طریق وزاتخانه ها تلاش کنند تا اعتبارات لازم برای اجرای این مصوبات در بودجه سال 90 تأمین شود.

در ابتدای این جلسه پس از ارائه گزارش رئیس سازمان بازرگانی استان از روند پیشرفت 16 پروژه اولویت دار این سازمان در شهرستان ها رئیس سازمان هواشناسی استان هم درمورد میزان بارندگی ها در سال جاری و مقایسه آن با سنوات گذشته مطالبی بیان کرد.