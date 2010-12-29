مازندران چهاردهمین استان از حیث وجود کتابخانه های عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل امامزاده بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی مازندران در استانداری افزود: میزان مطالعه در مازندران از سرانه کشوری بالاتر است.

وی خاطرنشان کرد: مازندران با 57 کتابخانه عمومی دارای رتبه 14 کشوری است.

وی با اشاره به اینکه متوسط جمعیت به ازای هر کتابخانه در کشور 39 هزار و 428 نفر است اظهار داشت: این رقم در مازندران، 52 هزار و 764 نفر است.

امامزاده یادآور شد: مازندران از لحاظ نسبت جمعیت به ازای هر کتابخانه در رتبه 26 کشوری قرار دارد.

مدیرکل امور کتابخانه های مازندران با بیان اینکه سرانه فضای کتابخانه در کشور سه متر مربع به ازای هر 100 نفر است، خاطرنشان کرد: این فضا در مازندران یک متر و 22 سانتی متر است که در پایان برنامه پنجم باید به چهار متر مربع افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه مازندران دارای رتبه 9 از منظر منابع کتابخانه ای در سطح کشور است، افزود: به ازای هر 100 نفر جمعیت در مازندران 26 جلد کتاب وجود دارد.

امامزاده با بیان اینکه مازندران از جهت اعضای کتابخانه در رتبه پنجم کشوری قرار دارد، یادآور شد: کتابخانه های عمومی مازندران 102 هزار و 891 نفر عضو دارند.

وی با اشاره به راه اندازی طرح " کتاب من" در کتابخانه های عمومی استان گفت: چنانچه کتاب مورد نظر مراجعه کننده در کتابخانه موجود نباشد از طریق سامانه اینترنتی اقدام به خرید کتاب کرده و در اختیار افراد قرار می دهیم.

امامزاده با بیان اینکه مازندران در این راستا در رتبه دوم کشوری قرار دارد، اظهار داشت: از میان 14 هزار و 327 عضو تاکنون 38 هزار و 411 جلد کتاب درخوتست شده که 11 هزار و 514 جلد کتاب خریداری و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

وی از تنظیم برنامه نخستین همایش خیران کتابخانه ساز در مازندران خبر داد و افزود: علی رغم اینکه مازندران جزء پنج استان فرهنگی کشور است اما از لحاظ فضا و منابع کتابخانه ای در فقر به سر می برد.

امامزاده یادآور شد: این همایش اول اسفندماه در بابلسر برگزار می شود.

تجهیز کتابخانه های احداثی مد نظر قرار گیرد

استاندار مازندران نیز خواستار توجه به تجهیز کتابخانه های احداثی شد و گفت: پایش آماری از کتابخانه های مازندران در سطح امام زاده ها و مساجد صورت گیرد.

سید علی اکبر طاهایی افزود: فن نویسندگی و توجه به انشا از مباحثی است که باید از پایه به آن توجه شود.

طاهایی یادآور شد: نهاد کتابخانه های استان باید به عنوان مکمل با آموزش و پرورش همکاری کند.

وی با بیان اینکه میزان مراجعه افراد به کتابخانه ها برای مطالعه عمومی باید مشخص شود، تصریح کرد: تجهیز کتابخانه های احداثی باید مد نظر قرار گیرد.