به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمد حسین سجاد ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی بازسازی مدارس شهرستان کاشان با اشاره به اعتبار اختصاص یافته به مدارس در حال بازسازی استان اصفهان، افزود: 360 میلیارد ریال به منظور نوسازی و مقاومسازی مدارس استان اصفهان اختصاص یافته است.
وی با اشاره به اینکه بازسازی تعدادی از مدارس استان اصفهان انجام گرفته است، اظهار داشت: بازسازی و مقاومسازی بیش از 100 مدرسه در استان اصفهان انجام شده اما با این وجود دو هزار کلاس درس در این استان نیازمند مقاومسازی و بازسازی است.
مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان با اشاره به اینکه نیاز به نوسازی مدارس و کلاسهای درس از دو جنبه نیاز واقعی و نیاز روانی مورد سنجش قرار میگیرد، تصریح کرد: هماکنون نزدیک به 50 درصد بازسازیهای مدارس و کلاسهای درس به دلیل نیاز روانی مورد بازسازی و مقاومسازی قرار میگیرند.
وی با اشاره به اولویتهای در نظر گرفته شده در بخش عمرانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، اضافه کرد: هماکنون اولویت کاری آموزش و پرورش، پرداخت بدهیها و اتمام سازههای نیمهکاره است که با جدیت تمام در مرحله اجرا قرار دارد.
سجاد همچنین به وجود برخی از مدارس فرسوده در سطح شهرستان کاشان اشاره کرد و ادامه داد: بیش از 150 مدرسه فرسوده در شهرستان کاشان وجود دارد.
وی با اشاره به فعالیت مدارس نوساز در سطح شهرستان کاشان نیز بیان داشت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته مشخص شد که فقط 80 مدرسه نوساز در سطح شهرستان کاشان مشغول به فعالیت هستند و به دانش آموزان خدماترسانی میکنند.
مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان با تاکید بر اینکه بازسازی و مقاومسازی مدارس شهرستان کاشان با استفاده از اعتبارات دولتی به سرعت امکانپذیر نیست، گفت: نوسازی، بازسازی و مقاومسازی مدارس سطح شهرستان کاشان با استفاده از اعتبارات دولتی بیش از 20 سال به طول میانجامد.
وی با تاکید بر لزوم حضور خیرین مدرسه ساز در این شهرستان افزود: از خیرین مدرسه ساز درخواست میکنیم توجه ویژهای به نوسازی، بازسازی و مقاومسازی مدارس فرسوده سطح شهرستان کاشان داشته باشند تا این مدارس به سرعت در چرخه آموزش مطلوب قرار گیرند.
سجاد به سهم اعتبارات آموزش و پرورش شهرستان کاشان از مجموع اعتبارات استان اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: افزایش میزان اعتبارات آموزش و پرورش شهرستان کاشان نیازمند حصول اطمینان از نیاز به این اعتبارات است که تنها در این صورت اعتبارات این شهرستان افزایش مییابد.
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