اردوغان برجسته ترین شخصیت سال 2010 است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی در گزارشی اعلام کرد که رجب طیب اردوغان برجسته ترین شخصیت سال 2010 لقب گرفته است چرا که وی در سال جاری به ویژه پس از حمله رژیم صهیونیستی به کاروان آزادی اظهارات تند ضد اسرائیلی داشته است.

طبق این گزارش آمده است: ترکیه در دوره نخست وزیری رجب طیب اردوغان یک دولت عادی نبود بلکه دولتی قدرتمند بود که توانست تا حدودی امپراطوری عثمانی را احیا کند.

در ادامه گزارش تاکید شده است: سال 2011 ترکیه شاهد انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری خواهد بود و پیش بینی می شود با توجه به محبوبیت مردمی اردوغان وی بار دیگر به عنوان نخست وزیر ترکیه انتخاب شود لذا اسرائیلی ها باید به این نکته توجه داشته باشند.

خاطرنشان می شود که حمله به کاروان آزادی در نیمه شب 10 خرداد و پس از آن صورت گرفت که 6 کشتی این کاروان به 50 مایلی ساحل غزه رسیدند، در این زمان کشتیهای صهیونیستی با پرچمهای سفید در آب های بین المللی کاروان آزادی را محاصره کرده و بالگردهای این رژیم نیز آن را هدف قرار دادند. در این حمله 9 تبعه ترکیه کشته شدند.

روابط آنکارا و تل آویو پس از حمله جنگ 22 روزه غزه و حمله به کاروان آزادی به تیرگی گراییده است.

