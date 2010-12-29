به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه 58 شعر پاک‌سرشت را شامل می‌شود که عنوان برخی از آنها عبارتند از پنجشنبه‌ها ساعت شش، آرامش دروغین، یک دفتر گلوی سرخ، چیزی شبیه خودم، وحشتم را به آینه می‌آویزم و سرنوشت.

در شعر "آفرینش" می‌خوانیم: چقدر می‌شود پنجشنبه‌ها را دوست داشت./ وقتی بوی تو را می‌وزند./ به اعتقاد من،/ پنجشنبه روزی است که خداوند/ چشمهای تو را برای من آفرید،/ فقط برای من./ امروز پنجشنبه است/ و من هوای تو دارم/ سر به راه‌ تواَم/ و پا به خیابان سی‌متری/ برای گز کردن فاصله‌هایی که به قدر دو قاره،/ نه، سه قاره/ میان من و تو علم شده‌اند.

پاک سرشت متولد خرمشهر است ولی هم‌اکنون با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران همکاری می‌کند. دربسیاری از اشعار وی دلتنگیهای زادگاهش، سالهای جنگ و مقاومت و همچنین اشعاری آمیخته با اسطوره‌های مذهبی وعاشورایی دیده می‌شود.

از دیگر اشعار این مجموعه می‌توان به سلام تو بوسه‌ای است، دریا برای من، آبی بر آتش، افسوس و می‌آیی اشاره کرد.

کتاب "پنجشنبه‌های دوست‌داشتنی" با شمارگان 1500نسخه در صفحه 96 صفحه و به قیمت 2000 تومان منتشر شده است.