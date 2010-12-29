  1. هنر
  2. سایر
۸ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۵۲

"پنجشنبه‌های دوست‌داشتنی" از راه رسید

"پنجشنبه‌های دوست‌داشتنی" از راه رسید

مجموعه شعر "پنجشنبه‌های دوست‌داشتنی" سروده مژده پاک‌سرشت از سوی انتشارات هنر رسانه اردی‌بهشت منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه 58 شعر پاک‌سرشت را شامل می‌شود که عنوان برخی از آنها عبارتند از پنجشنبه‌ها ساعت شش، آرامش دروغین، یک دفتر گلوی سرخ، چیزی شبیه خودم، وحشتم را به آینه می‌آویزم و سرنوشت.

در شعر "آفرینش" می‌خوانیم: چقدر می‌شود پنجشنبه‌ها را دوست داشت./ وقتی بوی تو را می‌وزند./ به اعتقاد من،/ پنجشنبه روزی است که خداوند/ چشمهای تو را برای من آفرید،/ فقط برای من./ امروز پنجشنبه است/ و من هوای تو دارم/ سر به راه‌ تواَم/ و پا به خیابان سی‌متری/ برای گز کردن فاصله‌هایی که به قدر دو قاره،/ نه، سه قاره/ میان من و تو علم شده‌اند.

پاک سرشت متولد خرمشهر است ولی هم‌اکنون با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران همکاری می‌کند. دربسیاری از اشعار وی دلتنگیهای زادگاهش، سالهای جنگ و مقاومت و همچنین اشعاری آمیخته با اسطوره‌های مذهبی وعاشورایی دیده می‌شود.

از دیگر اشعار این مجموعه می‌توان به سلام تو بوسه‌ای است، دریا برای من، آبی بر آتش، افسوس و می‌آیی اشاره کرد.

کتاب "پنجشنبه‌های دوست‌داشتنی" با شمارگان 1500نسخه در صفحه 96 صفحه و به قیمت 2000 تومان منتشر شده است.

کد مطلب 1220736

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها