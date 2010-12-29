بصیرت مردم، 9 دی را حماسه ساز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر چهارشنبه در همایش مبلغات مذهبی مازندران در ساری افزود: بصیرت و آگاهی مردم در 9 دی سبب خلق حماسه ای بی بدیل در تاریخ انقلاب اسلامی شده است.

وی خاطر نشان کرد: حماسه 9 دی 88 سبب مهار فتنه، تقویت روحیه بیداری، بصیرت، آگاهی، معرفت و ولایت مداری در جامعه اسلامی شده است.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه دشمن به دنبال کمرنگ کردن محور ولایت در بین آحاد جامعه است تصریح کرد: مبلغات مذهبی باید از طریق برخورد با مظاهر فساد و بدحجابی بر بصیرت دینی جوانان بیافزایند.

طبرسی با بیان اینکه قهرمان و گرداننده تاریخ عاشورا، حضرت زینب کبری(س) بوده است یادآور شد: فلسفه ماندگاری قیام کربلا، تحکیم پایه های شهادت و رشادت است.

وی با اعلام اینکه حفظ میراث زهرا، ترویج پدیده خوش حجابی و برخورد با مظاهر فساد علنی دختران در جامعه از کارکردهای اساسی مبلغات دینی است افزود: دشمن با وسایل ارتباطی روز دنیا و رسوخ در احادیث و روایات به دنبال تقویت توطئه های خود در جامعه است که همواره منکوب مانده است.

طبرسی در پایان از زنان مبلغه خواست تا حضور خود را در سالگرد حماسه 9 دی 88 در مصلی نماز جمعه ساری بیشتر کنند.

مراسم سالگرد حماسه غرورآفرین ملت ایران در 9 دی 88 پنج شنبه شب در مصلی جمعه ساری برگزار می شود.