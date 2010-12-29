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۸ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۴۳

رجبی:

هر جشنواره‌ای که امکان بروز هنر در جامعه را فراهم کند شایسته‌ تقدیر است‌

هر جشنواره‌ای که امکان بروز هنر در جامعه را فراهم کند شایسته‌ تقدیر است‌

عضو شورای سیاست‌گذاری سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر معتقد است برگزاری هر جشنواره و برنامه‌ای که امکان بروز هنر در جامعه را فراهم کند شایسته‌ تقدیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی رجبی هنرمند نگارگر و عضو شورای سیاست‌گذاری سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر گفت: جشنواره فجر در گام‌های ابتدایی خود است و هر چه جلوتر برود از سوی مردم و هنرمندان جوان بیشتر پذیرفته شده و پررنگ‌تر می‌شود.

وی افزود: در ادامه این روند شرایطی مهیا شود تا هنرمندان، آثاری را مختص جشنواره هنرهای تجسمی فجر خلق کنند و رفته رفته بین جشنواره فجر با بینال‌ها تفاوت قائل شوند، چرا که دهه فجر از هر نظر دارای اهمیت فراوان است و می‌تواند موضوع و عنوانی برای خلق آثار هنری باشد.

این هنرمند ادامه داد: دهه فجر موضوع و عنوانی است که انقلاب، اسلام و ایران را در خود دارد و هنرمندان می‌توانند با در نظر گرفتن این سه نکته دست به خلق اثر بزنند و برای جشنواره فجر مرتبط با موضوع و عنوان آن اثر خلق کنند.

رجبی در پایان گفت: برگزاری هر جشنواره و برنامه‌ای که امکان بروز هنر در جامعه را فراهم کند شایسته تقدیر است. جشنواره‌ هنرهای تجسمی فجر هم پیوندی میان انقلاب اسلامی و هنر است و با توجه به اهمیت پررنگی که در تاریخ دارد می‌تواند هنر ملی ما را به برهه‌ای بسیار مهم از تاریخ کشورمان پیوند دهد.
کد مطلب 1220740

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