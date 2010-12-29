به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی رجبی هنرمند نگارگر و عضو شورای سیاستگذاری سومین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر گفت: جشنواره فجر در گامهای ابتدایی خود است و هر چه جلوتر برود از سوی مردم و هنرمندان جوان بیشتر پذیرفته شده و پررنگتر میشود.
وی افزود: در ادامه این روند شرایطی مهیا شود تا هنرمندان، آثاری را مختص جشنواره هنرهای تجسمی فجر خلق کنند و رفته رفته بین جشنواره فجر با بینالها تفاوت قائل شوند، چرا که دهه فجر از هر نظر دارای اهمیت فراوان است و میتواند موضوع و عنوانی برای خلق آثار هنری باشد.
این هنرمند ادامه داد: دهه فجر موضوع و عنوانی است که انقلاب، اسلام و ایران را در خود دارد و هنرمندان میتوانند با در نظر گرفتن این سه نکته دست به خلق اثر بزنند و برای جشنواره فجر مرتبط با موضوع و عنوان آن اثر خلق کنند.
رجبی در پایان گفت: برگزاری هر جشنواره و برنامهای که امکان بروز هنر در جامعه را فراهم کند شایسته تقدیر است. جشنواره هنرهای تجسمی فجر هم پیوندی میان انقلاب اسلامی و هنر است و با توجه به اهمیت پررنگی که در تاریخ دارد میتواند هنر ملی ما را به برههای بسیار مهم از تاریخ کشورمان پیوند دهد.
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