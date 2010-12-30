برق گرفتگی 4 دانش آموز در بندرعباس/ افزایش بیسوادی مردان

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت آموزش و پرورش در هفته گذشته بستر اتفاقات مختلفی در حوزه پژوهشی، نیروی انسانی، دانش آموزی و ساختاری بود که در ادامه می خوانید: نبود ایمنی، بی احتیاطی و استفاده از روش غیر استاندارد در ارسال برق به ساختمانهای مجاور هنرستان تندگویان بندرعباس چهار دانش آموز این آموزشگاه را در اثر برق گرفتگی راهی بیمارستان کرد.

این دانش آموزان با اورژانس به بیمارستان شهید محمدی منتقل می شوند و تحت مداوا قرار می گیرند، دو تن از آنها که وضع مناسب تری دارند مرخص می شوند اما دو نفر دیگر که از ناحیه شکم، پا و دست دچار سوختگی شدید شده اند به بیمارستان یزد منتقل می شوند.

به گفته هوشمند شمسایی مدیر هنرستان تندگویان مشکل فنی پست برق باعث بروز این حادثه ناگوار شده است.

بروز حوادثی از این دست در آموزش و پرورش که مشابه آن در یکی از مدارس سیستان و بلوچستان در آبانماه امسال نیز اتفاق افتاده در حالی است که مجلس در برنامه چهارم و پنجم توسعه بیش از پنج میلیارد دلار به بهسازی و مقاوم سازی مدارس اختصاص داده است.

ادامه فعالیت سازمان نهضت سواد آموزی و مخالفت با ادغام آن

بالاخره پس از بحثها و سخنان فراوان پیرامون سازمان نهضت سواد آموزی که به فرمان امام خمینی (ره) برای ریشه کن کردن بیسوادی در هفتم دی ماه سال 1358با سرپرستی حجت الاسلام محسن قرائتی تشکیل شده بود رهبر معظم انقلاب طی پیامی خواهان ادامه فعالیت نهضت سواد آموزی در برنامه پنجم تا ریشه کن کردن کامل بیسوادی شدند.

بنابراین سازمان نهضت سواد آموزی به همان شیوه مرسوم در کشور به فعالیت خود ادامه می دهد. البته معاون توسعه مدیریت این سازمان خبر از واگذاری 15 درصد از فعالیتهای این سازمان به بخش خصوصی داد.

طبق این خبر از این پس تشکلهای مردم نهاد و بسیج کل کشور می توانند با دریافت اعتبارات خاص و جذب بی سوادان که برای اولین بار بانک اطلاعاتی از آنها با مشخصات کامل تهیه شده، آموزشهای سواد آموزی را ارائه دهند.

بیسوادی در مردان رو به افزایش است

"بیسوادی در مردان رو به افزایش است" این معضلی است که معاون آموزشی سازمان نهضت سواد آموزی به آن در گفتگوی خبری با مهر به آن اشاره کرد.

به گفته محمد مهدی زاده هم اکنون میزان بی سوادی در جامعه روند معکوسی دارد و تعداد مردان بی سواد نسبت به زنان در حال افزایش است این در حالی است که در گذشته تعداد زنان بی سواد بیش از مردان بود.

برگزاری هفته پژوهش به شیوه تکراری سالهای گذشته

باز هم هفته پژوهش و باز هم برنامه ها و سخنرانی های تکراری در باب اهمیت و جایگاه پژوهش در تصمیمگیری مدیران و برنامه ریزی آنها و تقدیر از مولفان و پژوهندگان برتر در حوزه معلمان و دانش آموزان.

در ابتدای هفته زنگ پژوهش با حضور دو وزیر علوم و آموزش و پرورش در مدرسه دخترانه نور در منطقه 6 تهران نواخته شد.

وزیر علوم که گویا برای سخنرانی در بین دانش آموزان متنی را هم تهیه کرده بود به گفتن چند جمله مانند اینکه "ما برای انجام هر کاری نیاز به پژوهش داریم" یا " بنیاد پژوهش در آموزش و پرورش است" بسنده کرد و در آخر سخنان خود از دانش آموزان خواست در بخش جوانان نمایشگاه پژوهش شرکت کنند.

وزیر آموزش و پرورش نیز طبق معمول سخنرانیهای خود " اساس هر تحول و تغییر و پیشرفت و ترقی را آموزش و پرورش" عنوان کرد و برای بار هزارم از مسئولان خواست که هر کاری اعم از پژوهش و تحقیق، ورزش و...دارند در مدرسه سرمایه گذاری کنند.

در پایان این مراسم نیز از تعدادی از دانش آموزان پژوهنده با یک آهنگ حماسی تقدیر شد. جالب اینکه از تمام افراد نامبرده تنها دو یا سه نفر آنها در مراسم حضور داشتند و بقیه به برنامه نیامده بودند.

یکی از نکات جالب در این مراسم، مجری همیشگی برنامه های آموزش و پرورش بود که سعی داشت با صدای بلند و حماسی سخنرانی کند و اصرار داشت هر یک جمله در میان از وزیر مردمی، فرهنگ دوست، مجرب و دلسوز آموزش و پرورش تقدیر کند. این تقدیر و تشکر جناب آقای مجری از حاجی بابایی در حدی بود که حتی وقتی می خواست از دانشجو دعوت کند که برای سخنرانی روی سن برود باز هم از حاجی بابایی تقدیر کرد.

تاکید دوباره آقای وزیر برای ادغام در وزارت نفت

در حاشیه این مراسم خبرنگاران که حاجی بابایی و دانشجو را در کنار هم دیدند درباره ادغام دو وزارتخانه آموزش و پرورش و علوم پرسیدند که دانشجو گفت: اصلا چنین موضوعی در دولت مطرح نیست و من و آقای حاجی بابایی هم چنین نظری را نداریم و بروید از آنهایی که چنین نظریه هایی را مطرح می کنند بپرسید و بدین طریق تلویحا رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات را که در این باره اظهار نظر کرده بود مورد اشاره قرار داد.

حاجی بابایی هم با خنده و شوخی گفت: من هم قبلا گفته ام که ما را با وزارت نفت ادغام کنید.





تعیین تکلیف حق التدریس ها و آموزشیاران نهضت سواد آموزی

بالاخره پس از سالها تعویق و بحث و تجمع معلمان مقابل مجلس، تکلیف سایر معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی که شامل مصوبه سال 1388 مجلس نمی شدند، نیز سه شنبه هفته جاری مشخص شد.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره گفت: بر اساس مصوبه اخیر مجلس مقرر شد تا معلمان حق‌التدریس با مدرک کارشناسی و با 4 سال سابقه و نیز با مدرک کاردانی و با 5 سال سابقه در قالب قانون استخدام 60 هزار معلم حق‌التدریسی در اولویت استخدام آموزش و پرورش قرار گیرند و در رابطه با آموزشیاران نهضت سواد‌آموزی نیز کسانی که تاکنون 60 ماه سابقه فعالیت مستمر داشته باشند، در اولویت استخدام قرار دارند. حالا باید منتظر تجمع معلمان حق التدریسی که شامل این قانون هم نمی شوند روبروی مجلس ماند تا ببینیم نمایندگان برای آنها چه تصمیمی می گیرند.