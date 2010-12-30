حماسه 9 دی؛ کنکور بصیرت ایرانیان

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات دهم ریاست جمهوری از این حیث حائز اهمیت شد که تمامی گروهها و جریانات سیاسیٍ، شخصیتها شناخته شده کشور، رسانه ها و نهادهای مسئول در این انتخابات، توانایی و داشته های خود را در فضای واقعی به دور از رانتهای مرسوم مانند جایگاههای حقیقی و حقوقی و سوابق تاریخی و ملاحظات معمول، عرضه و آن چه داشتند رو کردند.

در چنین بستری بسیاری از واقعیتهای مکتوم آشکار شد، باورهای زیادی رنگ باخت و باورهای زیادی از نو ساخته شد و در مواردی تحلیلها از افراد و گروهها و مجموعه ها، اصلاح و بازسازی و در مواردی تصدیق و تعمیق شد.

در شرایطی که حوادث بعد از انتخابات کمتر قابل پیش بینی بود و در مجموعه نظام و بدنه وفادار به آن نیز آمادگیهای تحلیلی و عملی برای برخورد با آن وجود نداشت، تحلیل حوادث بعد از انتخابات و تبیین فتنه 88 نقش مهمی دارد.

اما عاشورای سال 88 نقطه تاریکی در پرونده خواص بی بصیرت رقم خورد. روزی که مخالفان دولت با مخالفان نظام گره خورده و در عزیزترین روز سال که مردم برای عزیزترین انسان نزد خدا سوگواری می کردند خیابانهای پایتخت را عرصه پایکوبی و ضد شعائر اسلامی کردند.

پخش تصاویر تکان دهنده 6 دی موجب شد تا مردم ایران با روحیه ولایت مداری، آنچه بارها در شعارهای رسمی خود فریاد کرده اند " ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند" را در 9 دی به اثبات برسانند.

در این روز دریای جمعیت ایران توفانی شد و امواج سهمگین آن، فتنه گران را در هم کوبید و بسان کفهای روی آب، برخی از آنها را به بیرون از کشور پرتاب کرد.

امروز یکسال از حماسه 9 دی می گذرد ولی در دل تمام آنهایی که به خیابانها آمده و نوای لبیک یا خامنه ای سر دادند شور حسینی برجاست.

سید ولی الله مهابادی ایثارگر دوران دفاع قدس در گفتگو با مهر می گوید: آن روز با اینکه حال خوشی نداشتم ولی از روستا به تهران آمدم تا در کنار دیگر برادرانم دوباره با آرمانهای انقلاب اسلامی و رهبر عزیزم پیمان ببندم و بگویم رهبرا این سرباز کوچک تا پای جان برای حفظ نظام جمهوری اسلامی ایستاده است.

جوانی حدودا 23 ساله در حالی که خودروی 206 مشکی رنگش را پولیش می کرد از پشت شیشه های دودی عینکش در پاسخ به اینکه در مورد "9 دی" چه چیزی می داند گفت: تنها می دانم که این جماعت معترض به انتخابات حتی حرمت امام حسین (ع) را هم نگه نداشتند. چیزی که از روز اول همه بزرگترای ما تو گوش ما خوندن، مگه ما ایرانیها از امام حسین عزیزتر هم داریم. اما در 9 دی دوستداران امام و رهبری به خوبی پاسخ حرمت شکنان را دادند.



فروشنده یک سوپر مارکت هم در مورد حماسه 9 دی به این جمله اکتفا کرد که پشت درب مغازه یک کاغذ چسباندم به علت حضور در راهپیمایی تعطیل است. ما هر چه داریم از حسین (ع) داریم.

وقتی از زنی میانسال که در حال خرید میوه بود در مورد این روز پرسیدم گفت: 9 دی روز خداست. چون همه آدمهایی خدایی آندند تو خیابان تا از اسلام دفاع کنند. تا از رهبر خدائیمون دفاع کنند تا از غیر خدائیها برائت کنند.

زوجی که در شیرینی فروشی مشغول خرید بودند می گویند از طلوع آفتاب روز 9 دی در خیابان انقلاب تهران حضور داشتیم. پس از خواندن نماز صبح از کرج به سمت تهران به راه افتادیم تا اولین کسانی باشیم که در صف لبیک به رهبر و آرمانهای انقلابمان قرار می گیریم. هر ایرانی وقتی از کوچه پس کوچه های هر شهر کشور گذر می کند نمی تواند نسبت به نام شهدا که آذین هر کوچه و خیابان است بی تفاوت باشد. زیرا آنها رفتند تا انقلاب بماند و ماهستیم تا نام و راه آنها باقی بماند و اجازه نمی دهیم هیچکس به این انقلاب نگاه چپ کند.

وقتی درب خانه خانم علی محمدی مادر سه شهید را زدم خجالت کشیدم در مورد عظمت روز 9 دی سال 88 گفتگو کنم. زیرا پاسخ او به روشنی روز بود. مادر شهید پس از استماع پرسشهایم گفت: جوان وقتی مسلمان می شوی یعنی اسلام را با تمامی شرایط و فضائلش پذیرفته ای و وقتی شهروند جمهوری اسلامی می شوی یعنی باید هم پایبند اسلام و هم پایبند قانون اساسی باشی که در هر دو به ولایتمداری متصلند.

پیرزن می گفت: ما با نور ولایت زنده ایم و این نور راه را برای شهدا روشن کرد و هر کس بخواهد این نور را خاموش کند به حق خون شهدا دستش قطع شود. مادر جان هر چند که دیگر پای راه رفتن ندارم ولی به خدا قسم در خانه وقتی این راهپیمایی عظیم را دیدم بی اختیار گریستم و از روی صندلی چرخدارم شعار مرگ بر منافق و ما با ولایت زنده ایم سر دادم...

در تمام این روزها و ماههای پرطمطراق "رهبر معظم انقلاب" بارها راه را نشان دادند و حسین وار گام برداشتند و در نماز جمعه خطاب به فتنه گران آنها را نسبت به عواقب کار خود آگاه کردند ولی باز برخی به فضای مه آلود فتنه دامن زدند تا اینکه عاشورا رسید و این فانوس آمد و فضا را روشن کرد و براستی 9 دی محصول قدرت نرم عاشورا بود و مولود کربلا.

آن چه جای تاسف دارد این است که به رغم گذشت بیش از یک سال از وقوع فتنه هنوز برخی خواص در همان بی بصیرتی دست و پا می زنند و در فضای روشن هنوز هم راه را پیدا نکرده اند و حاضر به عذرخواهی از عملکرد خود در ماجرای فتنه نشده اند. ولی آنچه در تاریخ باقی می ماند این است که حماسه 9 دی کنکور بصیرت بود.