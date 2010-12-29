به گزارش خبرگزاری مهر، عزتالله ضرغامی، رئیس سازمان صدا و سیما در این مراسم با قدردانی از فعالان عرصه پژوهش در بخشهای مختلف رسانه ملی با اشاره به شرایط رسانهای حاکم بر دنیای امروز پژوهش را پشتوانه و عامل مهم موفقیت برنامههای رسانه دانست و گفت: مجموعه ظرفیتهای پژوهشی سازمان باید یکسره در اختیار حوزههای برنامه سازی قرار گیرد.
وی اجتهاد رسانهای را شرط لازم موفقیت فعالان رسانهای در خلق آثار ماندگار دانست و توضیح داد: اجتهاد رسانهای یعنی جمع تخصص، تجربه، تعهد، پشتوانه پژوهشی همراه با شجاعت در تصمیم گیری و عمل مدبرانه به هنگام.
رئیس رسانه ملی با اشاره به خلق حماسه ماندگار 9 دی توسط مردم انقلابی و زمان شناس ایران، این روز را نقطه عطفی در تاریخ ملت دانست و گفت: صدا و سیما همگام و همراه با مردم در ایجاد این شور انقلابی نقش آفرینی کرد و امروز ضروری است ابعاد مختلف رسانه ای این حادثه بزرگ توسط پژوهشگران صدا و سیما واکاوی شود.
ضرغامی در ادامه فراگیری فعالیت صدا و سیما در حوزههای مختلف را یادآور شد و افزود: جهان ما هر روز با موضوعات متنوع و مختلفی رو به رو است و مخاطبان صدا و سیما از رسانه خود توقع دارند که در این شرایط به نیازهای روز آنها توجه شود که این مهم با پژوهش و تحقیق مستمر براساس شناسایی خواست و مطالبات مردم میسر است.
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