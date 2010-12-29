پیانو نواز ایرانی مقام نخست جشنواره ایتالیا را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، در این مسابقه که به صورت سالانه برگزار می شود پیانیست هایی از کشورهای ایتالیا، روسیه، اکراین، قزاقستان، اسپانیا، و ایران در چهار مرحله به رقابت پرداختند و قطعات اجباری و انتخابی را اجرا کردند و چکاوک شکاری ، پیانیست 22 ساله ایرانی و دانشجوی رشته موسیقی با اجرای قطعاتی از باخ، شوپن ، شوبرت، بوریس پاسترناک و دبوسی توانست مقام نخست را به دست بیاورد.

این مسابقه با هدف برگزیدن بهترین فارغ التحصیلان رشته نوازندگی پیانو در تمام کنسرواتوارهای موسیقی ایتالیا برگزار شد.

لازم به ذکر است چکاوک شکاری از چهارسالگی نوازندگی پیانو را نزد استادش شهرزاد سوداگر فراگرفته و در سال 1384 راهی روسیه شد و در آکادمی موسیقی گنسین به تحصیل در دوره رهبری ارکستر روی آورد. وی سپس در سال 2008 به ایتالیا رفت و در کنسرواتوار فلورانس به تحصیل موسیقی ادامه داد. شکاری تا کنون چند رسیتال پیانو در خانه هنرمندان ( ایران) مسکو و ایتالیا اجرا کرده است.