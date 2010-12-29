رادیو تخصصی گردشگری در اردبیل راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، بهروز ندایی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگرو میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اظهار داشت: رادیو تخصصی گردشگری با هدف توسعه صنعت گردشگری استان راه اندازی خواهد شد.

وی با اشاره به توانمندیها و پتانسیلهای جذب گردشگر در استان افزود: راه اندازی این رادیو در اردبیل ارتباط دو سویه مطلوبی بین مردم، گردشگران و مسافران بامسئولین برقرار خواهد شد که این مهم در شناسایی نقاط ضعف و رفع آن و تقویت نقاط قوت موثر خواهد بود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل پر کردن اوقات فراغت گردشگران، توسعه بیش از پیش صنعت گردشگری استان، معرفی جاذبه تفریحی و طبیعی، افزایش گردشگران داخلی و خارجی و... را از مهمترین رویکردهای این رادیو عنوان کرد.

وی با بیان اینکه بی شک با راه اندازی این رادیو تغییرات مثبتی را در حوزه گردشگری استان شاهد خواهیم بود، اضافه کرد: مقرر شده که رادیو تخصصی گردشگری استان در شهر توریستی سرعین راه اندازی و در مرحله اول روزانه 2 الی 4 ساعت برنامه اجرا کند.

ندایی همچنین با تاکید بر ضرورت ارتقا صنعت گردشگری و حمایت قانونی از تأسیسات گردشگری استان شد و خاطر نشان کرد: هتلداری از جمله حوزه هایی است که باید مورد توجه جدی، سرمایه گذاری، جذب مشارکت بخش خصوصی و نیز حمایت می باشد.

