"بیوتی فول" ،‌"سالی دیگر" و " ولنتاین غمناک" از امروز اکران شدند

به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر سه فیلم " بیوتی فول" ،‌" سالی دیگر" و "ولنتاین غمناک" که هر سه از فیلم های صاحب بخت در رقابت های جایزه اسکار به شمار می روند در آخرین فرصت برای اکران فیلم هایی که می توانند در هشتاد و سومین دوره مراسم جایزه اسکار شرکت کنند، روی پرده رفتند.



"سالی دیگر" نوشته و ساخته مایک لی فیلمساز مستقل انگلیسی در 6 سالن سینمای لس آنجلس و نیویورک روی پرده می رود. جیم برادبنت ، روث شین و لزلی منویل در این فیلم به نقش آفرینی پرداخته اند.



فیلم " ولنتاین غمناک " ساخته درک سیانفرانس از محصولات استودیوی برادران واینستین نیز در چهار سالن سینما در نیویورک و لس آنجلس اکران شده است. رایان گاسلینگ و میشل ویلیامز در این فیلم نقش آفرینی کرده اند.



فیلم اسپانیایی / مکزیکی " بیوتی فول" اثر الخاندرو گونزالس ایناریتو هم یک سالن در نیویورک و یک سالن در لس آنجلس را در اختیار دارد.این فیلم که خاویر باردم در آن نقش آفرینی کرده از 28 ژانویه سالن های بیشتری را در اختیار می گیرد."بیوتی فول" در جشنواره کن نیز مورد ستایش قرار گرفت.

