توجه به پژوهش پایه و اساس توسعه علمی است

فرزاد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، با اشاره به سه طرح ارائه شده به گروه روباتیک دانشگاه رازی کرمانشاه تصریح کرد: ربات مین یاب با قابلیت شناسایی مین در زمین های مشکوک به این مواد منفجره، ربات امدادگربا قابلیت شناسایی مصدومین درمناطق زلزله زده وهمچنین ربات آدم نما با قابلیت رقابت در مسابقه فوتبال از دستاوردهای گروه رباتیک دانشگاه رازی کرمانشاه است.

وی با بیان اینکه دانشگاه رازی اولین حامی ازطرح های این گروه روباتیک بوده، افزود: طرح های این گروه روباتیک دانشگاه رازی ضمن اینکه در ارزیابی قابلیت های لازم مورد تایید ستاد مشترک قرارگرفت متاسفانه با گذر زمان مورد غفلت مسئولان واقع شد.

مظفری افزود: این طرح های پژوهشی از دستاوردهای دانشجویان رشته های مکانیک، کامپیوتر و الکترونیک دانشگاه رازی کرمانشاه است.

نماینده گروه رباتیک دانشگاه رازی کرمانشاه خاطرنشان کرد: این گروه پژوهشی در ارائه ربات آدم نما در جشنواره خوارزمی سال87 حائز رتبه دوم شده است.