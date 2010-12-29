9 دی آئینه بزرگی برای تماشای بصیرت ملت ایران بود

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مشترک آیت الله نورالله طبرسی و سید علی اکبر طاهایی آمده است: تقویم انقلاب اسلامی ایران مملو از فراز و نشیب‌های فراوانی‌‌ست که اوراقی از آن به حماسه‌های بی‌بدیلی تبدیل شده و یقینا برای همیشه در صحیفه یادها و خاطره‌ها جاودانه خواهد شد.

نهم دی ماه سال ۱۳۸۸ هجری شمسی برگی زرین از این تقویم است که ورق خورد و به فرموده مقام معظم رهبری به واسطه حرکت عظیم و فوق العاده مردم در تاریخ ماندگار شد.

9 دی به وسعت ملت ایران و آئینه بزرگی برای تماشای بصیرت آنان بوده و هست.

در این پیام آمده است: سند پرافتخار اقتدار نظام و مردمی بودن جمهوری اسلامی ایران و یکی از یوم الله های با شکوه انقلاب اسلامی با گذشت زمان بردرخشش و تلالو آن افزوده خواهد شد.

این پیام می افزاید؛ راهپیمایی باشکوه ملت ایران تجلی بصیرت الهی بود درددلهای امتی که خالق حماسه‌ای بی‌نظیر و جریان ساز شدند. نهم دی یک روز بود ولی خیرٌ من الف شهر، تاریخ نبود، تاریخ ساز بود و روز غضب بر فتنه گران. آفرین بر مردمی که در آزمون ولایت‌مداری مقتدرانه درخشیدند و با وحدت، همدلی، هوشیاری و لبیک به امام و مقتدای خویش محاسبات غلط بیگانگان برعلیه ایران اسلامی را درهم ریخته و بار دگر عزت ، اقتدار و شکوه انقلاب اسلامی را به رخ جهانیان کشیدند.

در این بیانیه آمده است؛ بی شک این حماسه عظیم بیعت مجددی بود با آرمان‌های والای امام راحل و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و ثابت کرد مردم ولایت مدار ایران اسلامی با الگوبرداری از قیام امام حسین(ع)، هرگز در مقابل ظلم، فتنه و خدشه به نظام مقدس جمهوری اسلامی سکوت نخواهند کرد.

اینجانبان ضمن گرامیداشت حماسه مردمی و خودجوش ملت سرفراز ایران در نهم دی ماه سال ۱۳۸۸، رجا واثق داریم که مردم شریف، فهیم، ولایی و مومن مازندران همراه با سراسر کشور با حضوری یکپارچه در مراسم نکوداشت سالروز پیوند عاشورایی امام و امت در حفاظت از این سرمایه اجتماعی نقش موثری ایفا خواهند کرد.