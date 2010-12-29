فارس مرکز اطفای حریق جنوب کشور می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، غلامرضا غلامی در این رابطه افزود: برای اجرای این طرح 20 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

وی ادامه داد: همچنین امکاناتی نظیر تعداد دو فروند بالگرد، 26 دستگاه خودرو کمکدار مجهز به وسایل مربوطه از جمله نصب وسایل اطفای حریق از نظر آتش نشانی، تعداد یک هزار فلاش بک اطفای حریق، تعداد 226 تانکر فلزی چرخ دار مورد نیاز است.

مدیرکل منابع طبیعی فارس اظهار داشت: فارس به عنوان استان معین برای اجرای این طرح استانهای بوشهر، هرمزگان، کهکیلویه وبویراحمد را نیز تحت پوشش خود قرار می دهد.

وی با بیان اینکه این طرح از جمله طرحهای مصوب دور اول سفر ریاست جمهوری به فارس بوده، اظهار داشت: برابر تبصره ذیل ماده 47 قانون حفاظت وبهره برداری از منابع طبیعی مصوب سال 1341 تمام دستگاههای لشکری وکشوری موظف شده اند در اطفای ‌حریق به منابع طبیعی یاری کنند.

غلامی گفت: با تامین اعتبارات مورد نیاز این طرح هرچه سریعتر در فارس وجنوب کشور به اجرا گذاشته و توسعه می یابد.