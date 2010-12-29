198 فقره انواع مجوزهای معدنی در فارس صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، داود حسینی افزود: 46 فقره پروا نه بهره برداری با ذخیره قطعی نزدیک به 96 میلیون تن با اشتغال 894 نفر صادر شده است.

وی اضافه کرد: همچنین 52 فقره گواهینامه کشف با هزینه عملیاتی اکتشافی11 میلیارد ریال و ذخیره قطعی 116 میلیون تن مواد معدنی و تعداد 100 فقره پروانه اکتشاف معدنی توسط سازمان صادر شده است.

معاون امور معادن واکتشافات معدنی سازمان صنایع ومعادن فارس در خصوص استخراج مواد معدنی افزود: در فارس استخراج اسمی مواد معدنی با 299 پروانه بهره برداری به مرز 20 میلیون تن رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از رشد 20 درصدی برخوردار است.

وی گفت: همچنین تعداد17 فقره مجوز برداشت موقت مواد معدنی با میزان تناژ استخراج حدودا 895 هزار تن صادر شده است.

فارس دارای 299 معدن فعال است که زمینه اشتغال بیش از پنج هزار و 723 نفر را فراهم کرده است.