9 دی بیانگر بصیرت مردم در پاسخ به ندای امام حسین(ع) است

حجت الاسلام اسماعیل فلاح معاون امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با حماسه خودجوش مردم در 9 دی ماه 88 اظهار داشت: برای بررسی حماسه نهم دی ماه باید آن را از دو منظر درون و برون نظام مورد بررسی قرار دهیم .

وی افزود: 9 دی با الهام از قیام و نهضت اباعبدالله حسین در کربلا شکل گرفت، مردم به علت اهانت و جسارتهایی که در روز عاشورا دیدند، تاب نیاورده و 9 دی را خلق کردند. می توان گفت این روز برای ملت مقاوم و انقلابی ما یک موهبت الهی بود.

وی با اشاره به اینکه حماسه 9 دی ماه با نگاهی به قیام امام حسین(ع) گفت: در حقیقت این روز در پاسخ به ندای " هل من ناصر ینصرنی" اتفاق افتاد ، این امر نشان می دهد که مردم ما پیام قیام ابا عبدالله را گرفته و بصیرت لازم را برای پاسخگویی به ندای امام دارند.

حجت الاسلام فلاح اظهار داشت : مردم ما نشان دادند ما هیچ نظامی را با نظام مقدس اسلامی که ارتباط آنها را با اسلام حقیقی و اهل بیت بیشتر کرد عوض نمی کنند .

وی تصریح کرد: وقتی دشمنان حمایت و خروش خودجوش مردمی در حمایت از نظام و انقلاب و رهبری نظام را مشاهده کردند، بسیاری از برنامه های خود را لغو شده یافتند. بسیاری از اخبار رسانه ای تحت الشعاع این امر قرار گرفت. پس از آن نیز بسیاری از جریانهای داخل و خارج کشور از بین رفت.