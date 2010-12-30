آرامش و تدبیر مقام معظم رهبری فتنه سال 1388 را خنثی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ‌الاسلام کاظم صدیقی که در جمع مدیران و کارکنان معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس ‌جمهور به مناسبت گرامیداشت حضور باشکوه ملت اسلامی و انقلابی ایران در حماسه نهم دی سال 1388 در محل این معاونت سخن می‌ گفت، با اظهار این مطلب افزود: شیطان همچنین انسان‌ها را از فقر می ‌ترساند و به انسان‌ها می‌ گوید که انفاق نکنید که مبادا دچار تنگدستی شوید و این ترفند هم یکی دیگر از نیرنگ‌ ها و تاکتیک ‌های شیطان است که وحدت جامعه را دچار انشقاق و اختلال می ‌کند.

وی در ادامه گفت: انسانی که اعتقاد عمیقی به خداوند متعال و آموزه‌های قرآنی دارد، باید خود را تزکیه کند و به خاطر منفعت طلبی با دیگران دچار اختلاف نشود.

وی با اشاره به اینکه خداوند تبارک و تعالی برای تمام لحظه‌های ولادت آدمی تا وفاتش برنامه‌ ریزی و طراحی کرده است، افزود: موضوع رهبری و حکومت یکی از با اهمیت ‌ترین مواردی است که روح زندگی اجتماعی انسان را در بر می ‌گیرد.

صدیقی با تاکید بر این موضوع که نعمتی بالاتر از اتحاد نیست، گفت: اختلاف یعنی در لبه جهنم قرار گرفتن و این نکته را باید بدانیم که در سایه اختلاف، امکان فعالیت اقتصادی و اداری و فرصت انجام هیچ فعالیتی که منجر به پیبشرفت و تعالی کشور شود، مقدور نخواهد بود.

امام جمعه موقت تهران با یادآوری این موضوع که در فتنه سال 1388 فتنه‌ گران قصد عبور از قانون و نشانه گرفتن رهبری جامعه اسلامی را داشتند، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در واقع همان امام امت هستند و در نهایت آرامش، تدبیر و هوشمندی فتنه را خنثی کردند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی با تدبیر حکیمانه خویش، آرامش را در جامعه حکمفرما کردند و با اتکای به اعتمادی که به بیداری و بصیرت مردم داشتند، باعث اتحاد بیشتر مردم و تحکیم صفوف بین آحاد مردم شدند.

گزارش مذکور حاکی است در خاتمه این مراسم قطعنامه‌ ای قرائت شد و اقدام آن دسته از ساختارشکنان و فتنه گرانی که سلامت انتخابات سال 1388 را زیر سوال برده بودند، محکوم شد.

در این قطعنامه همچنین کارکنان معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس ‌جمهور ضمن تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی، یاد حماسه نهم دی سال گذشته را هم گرامی داشته و بر این نکته تاکید کردند که قوه قضاییه با فتنه ‌گران برخورد قانونی و مقتدرانه داشته باشد.