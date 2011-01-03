اسلام افزایش جمعیت بدون برنامه ریزی را مطلوب نمی داند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آیت الله محسن مجتهد شبستری با اشاره به اینکه هم اکنون بحث افزایش جمعیت در ایران به یک موضوع روز تبدیل شده است، افزود: از نظر اسلام نه تنها افزایش جمعیت اشکالی ندارد بلکه مطلوب است بطوری که پیامبر (ص) نیز توصیه می کند ازدواج کنید تا جمعیت مسلمانان در برابر کفار افزایش یابد.

وی درعین حال تاکید کرد: اسلام دین توازن و تعادل است و هرگز برنامه هایش با اصل مدیریت و برنامه ریزی مغایر نیست.

امام جمعه تبریز ادامه داد: ازنظر اسلام افزایش جمعیت تنها زمانی مطلوب است که همزمان با آن، شرایط زندگی مناسب و رفاه اجتماعی نیز ارتقا یابد و مشکلاتی مانند مسکن، شغل، آموزش همگانی، و مسائل فرهنگی و اجتماعی در پی آن به وجود نیاید.

آیت الله شبستری با تاکید بر اینکه دین مبین اسلام بر لزوم تربیت صحیح افراد جامعه تاکید دارد، گفت: اگر شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه به طوری بود که انسانهای سالم با تربیت صحیح و مناسب به بار بیایند و از نظر مسکن و شغل و نیازهای اولیه زندگی تامین باشند کثرت جمعیت خوب و مطلوب است.

وی در عین حال یادآور شد: دین مبین اسلام اما بر توازن در جامعه تاکید داشته و پیامبر اکرم(ص) نیز می فرمایند که مومن نباید فقط امروز خود را ببیند و باید آینده را نیز مد نظر قرار دهد.

امام جمعه تبریز اظهار داشت: با این شرایط اسلام تاکید دارد قبل از افزایش جمعیت باید بر مدیریت صحیح منابع و ایجاد زیرساختهای لازم اهتمام ورزید.

آیت الله شبستری با مقایسه جوامع مختلف در موضوع کنترل جمعیت و تنظیم خانواده افزود: در اروپا بحث تنظیم خانوده به یک اصل و فرهنگ تبدیل شده اما در کشورهای شرقی به این مسئله توجه نداشتند تا اینکه جمعیت آنها نه میلیونی بلکه میلیاردی شد.

امام جمعه تبریز با تاکید بر لزوم تنظیم خانواده گفت: تنظیم خانواده به معنای کاهش جمعیت نیست بلکه حتی زمانهایی که جمعیت شروع به کم شدن می کند سیاستهای دولت برتشویق افزایش توالد متمرکزمی شود همچنانکه امروزه برخی کشورهای اروپایی برای افزایش تعداد فرزند مشوقهایی در نظر گرفته اند.

وی خاطرنشان کرد: به طور کلی با توجه به محدود بودن منابع به ویژه زمین در کره خاکی و در پی آن مشکلاتی مانند مسکن و شغل، بحث مدیریت و تنظیم خانواده یک اصل به شمار می آید.

آیت الله شبستری همچنین با اشاره به تفاوت آماری بین میزان تولد و مرگ و میر در جهان افزود: در هر دقیقه 232 نوزاد در جهان به دنیا می آید و درهمین مدت تنها 97 نفراز دنیا می روند که این مسئله، لزوم ایجاد تعادل جمعیتی را ضروری می سازد.