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۳۰ تیر ۱۳۸۲، ۱۹:۱۷

اردوغان خبر داد :

درخواست آمريكا براي اعزام نيروهاي تركيه به شمال عراق

رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه اعلام كرد : آمريكا رسما تمايل خود را جهت اعزام نيروهاي نظامي تركيه به شمال عراق ، به اطلاع مقامات عالي رتبه اين كشور رسانده است.

به گزارش خبرگزاري مهر وي كه اين مطلب را در گردهمايي حزب حاكم در جنوب شرق تركيه بيان كرد، از موضع احتمالي كشورش در قبال اين پيشنهاد سخني به ميان نياورد.
اين موضوع كه در آستانه ديدار عبدالله گل وزير خارجه تركيه از واشنگتن و به دنبال مذاكرات اخير صورت گرفته ميان مقامات نظامي دو كشور درخصوص نقش تركيه در شمال عراق و سركوب نيروهاي حزب كارگران كرد صورت مي گيرد از اهميت بسزايي برخوردار است.
به احتمال فراوان جزئيات طرح ياد شده در  سفر هفته آينده گل به واشنگتن اعلام خواهد شد.لازم به ذكر است طي هفته هاي اخير و بر اثر دستگيري تعدادي از نيروهاي نظامي تركيه در شمال عراق توسط نيروهاي امريكايي، روابط دو كشور بحراني شده بود.

کد مطلب 12208

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