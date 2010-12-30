به گزارش خبرنگار مهر، اکران فیلم "ورورد آقایان ممنوع"، تکذیب خبرهای درگذشت هنرمندان سینما، تکذیبیه خانه سینما در ارتباط با جلسه با معاونت سینمایی، اعلام لیستهای نهایی آثار متقاضی در بخش ویدئویی و سینمایی جشنواره فجر، ساخت فیلم رضا صادقی و خبر برکناری معاونت سینمایی و.. از جمله اخباری بود که ابتدای زمستان 89 را برای سینمای ایران گرمتر کرد.

- "ورود آقایان ممنوع" فیلم جدیدی از رامبد جوان در شهرای کلن و فرانگفورت طی هفته گذشته به نمایش درآمد و با استقبال بسیار خوبی رو به رو شد. در این سفر که همراه با شب کریسمس بود ویشکا آسایش، رضا عطاران، رامبد جوانف بهاره رهنما، علی سرتیپی، منیژه حکمت و پرویز آبنار حضور داشتند.

اینگونه نمایشها عمدتا کمتر در سینمای ایران رخ می دهد و بیشتر آثار در ابتدا در ایران اکران می شود و پس از ان در کشورهای خارجی به روی پرده می روند. اما این بار فیلمیران به همراه پرشین فیلم با همکاری کانون پنجره که متعلق به ایرانیان علاقمند به سینما در خارج از کشور است این شرایط را فراهم کردند تا این اثر که کمدی است در خارج از کشور به نمایش درآید. نکته جالب این بود که این هنرمندان حتی در خلال نمایشهای فیلم در رادیو دویچه وله یکی از خبرگزاریهای کشور آلمان نیز حضور پیدا کردند و با آنها مصاحبه داشتند و شاید هم عکس یادگاری گرفتند!

- یکی دیگر از اتفاقات عجیب سینمای ایران که این روزها شاهد آن هستیم. دبیری سایت سینما نو توسط شبنم قلیخانی بود. هنرمندان سینما این روزها نمایشگاه عکس برگزار می کنند، معماری داخلی انجام می دهند، نقاشی می کنند، نویسنده کتاب می شوند و... این هم از دیگر اتفاقاتی است که بازیگران در این روزها خود را با آنها سرگرم می کنند. گویا دنیای بازیگری دیگر آنها را ارضا نمی کند و تجربه در مشاغل دیگر هم به هر حال جذابیتهای خود را دارد.

- غلامرضا سرکوب بازیگر قدیمی سینما درگذشت. این خبری بود که هفته گذشته یکی از روزنامه های سینمایی به نقل از یکی از فیلمسازان صاحب نام منتشر کرد. اما درست روز بعد یکی از اقوام این هنرمند با روزنامه فوق تماس گرفته و اعلام کرده که وی در سلامت کامل به سر می برد! البته روز چهارشنبه هفتم دی نیز برای ساعتی خبر درگذشت یکی از بازیگران پیشکسوت سینمای و تلویزیون ایران نیز منتشر شد اما با پیگیری خبرنگاران متوجه شدیم این خبر اساس و پایه ای ندارد.

- بعد ازظهر روز شنبه چهارم دی ماه روابط عمومی معاونت سینمایی خبری را مبنی بر اینکه دیدار هیئت مدیره خانه سینما با معاونت سینمایی لغو شد را منتشر کرد. جالب این بود که درست همان روز در یکی از روزنامه ها فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما در گفتگویی اعلام کرد ما هنوز منتظر تعیین زمان این جلسه هستیم.

چنین خبری به صورت یکطرفه می تواند برای هر خبرنگاری سوالاتی ایجاد کند که پیگیر موضوع شود. در همین ارتباط امیر اثباتی نائب رئیس هیئت مدیره خانه سینما در گفتگویی با خبرنگار مهر گفت:ما تقاضایی مبنی بر این دیدار داشتیم، اما از آنجا که قرار است در این جلسه تمام اعضا هیئت مدیره حضور داشته باشند ما هنوز زمانی را برای آن تعیین نکرده ایم. آقای تورج منصوری هم اکنون در لبنان حضور دارند و قرار است روز دوشنبه ششم دی ماه به تهران بیایند.

فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره نیز در این ارتباط افزود:ما قصد داشتیم روز سه شنبه هفتم دی ماه را که روز قبل آن تورج منصوری به ایران بازگشته را برای زمان جلسه تعیین کنیم که گویا معاونت سینمایی در این تاریخ در سفر هستند. به همین دلیل با پیگیریهای به عمل آمده و مذاکره با داوود رسولیان روز تعیین شده 11 دی ماه است. این خبر نیز یکی از عجایب هفته اول دی ماه بود که متوجه شدیم می شود قرار خیالی هم میان مسئولان گذاشت.

- نبودن عناوین فیلمسازانی چون مسعود کیمیایی، اصغر فرهادی، ابراهیم حاتمی کیا، عبدالرضا کاهانی و... در لیست نهایی آثار متقاضی در جشنواره فجر جماعتی را از برگزاری این جشنواره نا امید کرد و برای برخی دیگر سوالات زیادی را به وجود آورد به هر حال حاشیه های این خبر از خوداصل آن بیشتر شد. البته هیچکدام از این فیلمسازان نظرات خود ار در اینباره بیان نکردند. اما مطبوعات در همین راستا یادداشتهای متعددی را ارائه کردند و گویا هنوز هم با توجه به این موضوع فیلمسازان می توانند فرم حضور را با کمی پارتی بازی پر کنند. به هر حال همه امیدواریم آثار این فیلمسازان در جشنواره به نمایش در آید.

- اعضای شورای مرکزی کانون کارگردانان با جواد شمقدری دیدار کردند.علیرضا امینی سخنگوی کانون این دیدار را بسیار مثبت ارزیابی کرد.

- کیومرث پور احمد درباره زندگی رضا صادقی فیلم می سازد. این فیلم "بی خداحافظی" نام دارد و هم اکنون در مرحله بازنویسی است. جالب است بدانیم این خواننده در میان سیل عظیم خوانندگان دیگری که این روزهادر موسیقی فعالیت می کنند چه جذابیتی برای این فیلمساز برجسته سینمای ایران دارد. البته قطعا فیلم پر مخاطبی خواهد شد.

- خبر برکنار شدن جواد شمقدری از جمله اخباری بود که عصر روز هفتم دی ماه در برخی از سایتها منتشرشد. در همین ارتباط حمیدرضا دیبایی مدیر روابط عمومی معاونت سینمایی در گفتگو با یکی از خبرگزاریها گفت: شایعه برکناری آقای جواد شمقدری را تکذیب می‌کنیم. اگر به متن این خبر دقت کنید این خبر حاکی از تکذیب خبر صدای آمریکا و حاکی از شیطنت‌هایی است که در این رسانه صورت گرفته است. این یک عمل شیطنت آمیز از رسانه‌های بیگانه است و معاونت امور سینمایی دلیلی برای ورود به این ماجرا نمی‌بیند.