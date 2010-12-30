"معرفی آدمکهای عالمگیر روسوم" به چاپ رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب از سری کتابهای "تصویری از ادبیات کلاسیک جهان" است که در آنها 22 داستان برگزیده از کتاب مشهور و چهار جلدی"سیری در بزرگترین کتابهای جهان" به زبانی ساده و به اختصار برای خوانندگان بررسی میشود.
کتاب " آدمکهای عالمگیر روسوم" نوشته کارل چاپک راجع به دنیایی است که به تدریج ماشین، حاکم بر سرنوشت انسان میشود.
در این داستان کارخانهای به تصویر درآمده است که انسانها در آن آدمهای ماشینی میسازند؛ آدمهایی که به مرور زمان قدرت مییابند و میکوشند سازندگان خود را نابود کنند.
برخی منتقدان داستان " آدمکهای عالمگیر روسوم" را که در ابتدا به صورت نمایشنامه عرضه شده بود سوگنامهای فلسفی میدانند که پایان شادی و آرامش بشر را ندا میدهد.
کارل چابک (1890-1938) نمایشنامهنویس و داستاننویس اهل چک در جنگ جهانی اول روزنامهنگار بود اما بعد از انتشار نمایشنامههایش به شهرتی جهانی دست یافت. نقد او از جامعه ماشینزده قرن بیستم به شکل عجیبی پیشگویانه است. "کارخانه مطلقسازی" از دیگر آثار مهم او محسوب میشود.
کتاب "معرفی آدمکهای عالمگیر روسوم" با شمارگان 3000 نسخه در 32 صفحه منتشر شده است.
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