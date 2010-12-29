وضعیت اطراف بین الحرمین شیراز باید ساماندهی شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، حسین قاسمی در بازدید از اطراف حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) و حرم مطهر سید تاج الدین غریب (ع) ضمن انتقاد از عملکرد شهرداری شیراز پیرامون جمع آوری و ساماندهی متکدیان و دست فروشان اظهار داشت: این مجموعه در بحث جمع آوری متکدیان و ساماندهی دست فروشان اطراف حرم مطهر شاهچراغ (ع) در انجام وظایفش کوتاهی کرده و باید هرچه سریعتر نسبت به اجرای این مهم اقدام کند.

فرماندار شیراز بر ضرورت استفاده از تمام توان شهرداری در این راستا تاکید کرد و گفت: شهرداری باید نسبت به زیباسازی مبلمان شهری توجه جدی داشته باشد.

وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی وضعیت اطراف حرمین اهل بیت (ع) گفت: همان طور که بارها تذکر داده ام وضعیت نا بسامان اطراف حرمین شریفین با محیط معنوی حرم مطهر سازگار نیست.

قاسمی در ادامه بازدید خود ضمن انتقاد از واحدهای صنفی که حریم را رعایت نکرده و برای مردم ایجاد مزاحمت کرده اند گفت: در اطراف حرم شاهچراغ (ع) و دروازه کازرون اکثر کسبه ها با اشغال پیاده روها علاوه بر زشت کردن چهره شهر حق مردم را تضییع کرده اند که مجمع امور صنفی، تعزیرات حکومتی و شهرداری باید هرچه سریعتر با واحدهای صنفی متخلف برخورد کنند.

فرماندار شیراز در ادامه با اشاره به انتقاد و گلایه شدید مردم در رابطه با مزاحمتی که کسبه ها با پهن کردن اجناس خود در پیاده روها ایجاد می کنند، اظهار داشت: نظارتی بر عملکرد کسبه های دروازه کازرون صورت نگرفته و آنها نه تنها در نحوه ارائه کالای خود بلکه در نرخها نیز آنگونه که خود صلاح بدانند اقدام می کنند.