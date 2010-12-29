مشارکت در هدفمند کردن یارانه ها بیانگر هوشیاری مردم است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حسن قهرمانی مطلق روز چهارشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری همدان اظهار داشت: در طرح هدفمندی یارانه ها بسته های حمایتی بخشهای مختلف تعریف شده و در حال اجرا است.

قهرمانی با بیان اینکه دولت تسهیلات ویژه ای را برای حمایت از تولید کنندگان و دیگر بخشها در نظر گرفته است، افزود: در بخش کشاورزی، واحدهای گلخانه ای و تولید قارچ خوراکی مبلغ یک میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه هزینه سوخت را دریافت می کنند.

وی با بیان اینکه برای مرغداری ها با میانگین تولید 14 هزار قطعه، 55 میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است، گفت: از این میزان تسهیلات 38 میلیون و پانصد هزار تومان برای تکمیل و تجهیز تأسیسات زیر بنایی، چهار میلیون و پانصد هزار تومان برای سیستم تهویه و دوازده میلیون و پانصد هزار تومان برای بهینه سازی سیستم گرمایشی در نظر گرفته شده است.

فرماندار همدان با بیان اینکه این تسهیلات با توجه به میزان تولید واحد، کاهش یا افزایش می یابد، اضافه کرد: کشاورزان نیز برای خرید موتور پمپ کشاورزی می توانند از تسهیلات یک میلیون تومانی قرض الحسنه استفاده کنند.

قهرمانی بخش صنعت را از دیگر بخشهای مهم تولید در طرح هدفمندی یارانه ها بر شمرد و خاطر نشان کرد: در خصوص حاملهای انرژی این بخش 23 رشته تأثیرپذیر از طرح هدفمندی یارانه ها شناسایی شده که با معرفی سازمان صنایع و معادن می توانند از تسهیلات هزینه برق و گاز مصرفی بهره مند شوند.

وی از پرداخت تسهیلات ویژه هزینه سوخت ناوگان حمل و نقل خبر داد و افزود: در خصوص بیمه رانندگان ناوگان حمل و نقل برون شهری نیز دولت با پرداخت 50 درصد هزینه بیمه نامبردگان به مدت پنج سال موافقت کرده است.

قهرمانی ادامه داد: همچنین در خط اعتباری در نظر گرفته شده یک میلیون تومان برای اتوبوس، کامیون و کشنده ها، هشتصد هزار تومان برای مینی بوس و پانصد هزار تومان برای وانت بارها تسهیلات در نظر گرفته شده است..

حسن قهرمانی مطلق از تحقق 120 درصدی تعهدات ایجاد اشتغال در همدان خبر داد و گفت: 9 هزار و 711 شغل در سال جاری برای همدانتعهد شده بود که تاکنون 11 هزار و 757 اشتغال ایجاد شده است.