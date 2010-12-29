سری چهارم آتش سوزی در جنگلهای گلستان کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این آتش سوزیهای در مناطق جنگلی حوزه شهرستان مینودشت گزارش شده است.

مدیر کل ستاد حوادث غیرمترقبه گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید این خبر گفت: آتش سوزی بصورت نقطه ای در برخی مناطق گزارش شد.

رسول حسام، ارائه جزئیات بیشتری در این زمینه موکول به اظهار نظر مسئولان منابع طبیعی گلستان کرد.

تماس خبرنگار مهر با حمید سلامتی مدیرکل منابع طبعی گلستان در این زمینه بی نتیجه ماند.

جنگلهای گلستان از 26 آبانماه تاکنون چهار سری دچار حریق شد و مناطق از جنگلهای استان در حوزه های گرگان، مینودشت، علی آباد کتول، گالیکش و .. آسیب دید.

همچنین هفته گذشته برای ارزیابی خسارتها و ارائه گزارش به مجلس، هیئتی از نمایندگان مجلس از این عرصه ها بازدید کردند.

روز گذشته نیز هیئتی از خبرنگاران تهران برای بازدید از جنگلهای گلستان به منطقه اعزام شدند و اکنون در استان بسر می برند.