مسئولان با حمایت خود مخترعین را ترغیب کنند

سمیه چقازردی در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، اختراع خود را " سیستم محافظ برخورد با وسیله نقلیه " عنوان وتصریح کرد: با نصب این سیستم به کمک سنسورهای التراسونیک بر روی سپرخودرو فاصله مجاز با خودرو جلویی به طور خودکار تنظیم می شود.

این دانشجوی مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه افزود: در صورت توقف خودرو جلویی یا تشخیص مانع این سیستم خودرو را به طور اتوماتیک متوقف می کند.

چقازردی با بیان اینکه مبلغ 800 هزار تومان هزینه ساخت "سیستم محافظ برخورد با وسیله نقلیه" شده، اظهار داشت: مدت انجام این طرح پژوهشی با همراهی "وحید سهیلی آرا" شش ماه به طول انجامید.