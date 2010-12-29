  1. استانها
  2. کرمانشاه
۸ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۴۹

مسئولان با حمایت خود مخترعین را ترغیب کنند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: یک مخترع جوان کرمانشاهی گفت: مخترعین استان کرمانشاه ازمسئولان انتظار حمایت و ترغیب در ارائه طرح های جدید دارند.

سمیه چقازردی در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای  پژوهش در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، اختراع خود را " سیستم محافظ برخورد با وسیله نقلیه " عنوان وتصریح کرد: با نصب این سیستم  به کمک سنسورهای التراسونیک بر روی سپرخودرو فاصله مجاز با خودرو جلویی به طور خودکار تنظیم می شود.

این دانشجوی مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه افزود: در صورت توقف خودرو جلویی یا تشخیص مانع این سیستم خودرو را به طور اتوماتیک متوقف می کند.

چقازردی با بیان اینکه مبلغ 800 هزار تومان هزینه ساخت "سیستم محافظ برخورد با وسیله نقلیه"  شده، اظهار داشت:  مدت انجام این طرح پژوهشی با همراهی "وحید سهیلی آرا"  شش ماه به طول انجامید. 

کد مطلب 1220818

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها