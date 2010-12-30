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۹ دی ۱۳۸۹، ۹:۳۱

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری ادامه مسابقات لیگ برتر بسکتبال و والیبال باشگاه‌های کشور و پیگیری هفته نوزدهم مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه نهم دی‌ماه سال 1389 هجری شمسی، مصادف است با بیست و چهارم محرم سال 1432 هجری قمری و برابر است با سی ام دسامبر سال 2010 میلادی.

- هفته نوزدهم مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* فولاد ماهان سپاهان - شهید منصوری قرچک، ساعت 16، سالن پیروزی اصفهان
* شرکت ملی حفاری ایران - صنایع گیتی پسند اصفهان، ساعت 16، سالن نفت اهواز
* کیش ایرقم - علم و ادب سایپای مشهد، ساعت 16، سالن هلال احمر قم
* لبنیات ارژن شیراز - دبیری تبریز، ساعت 16، سالن شهید ابوالفتحی شیراز
* گسترش فولاد تبریز - فیروزصفه اصفهان، ساعت 16، سالن شهید پورشریفی تبریز

- هفته یازدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
گروه الف:
* تربیت یزد - همیاری اراک، ساعت 14، ورزشگاه نصیری یزد
گروه ب:
* پیام فارس - داماش دورود، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز
* مس سرچشمه کرمان - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14، ورزشگاه زینلی سرچشمه
* سپیدرود رشت - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14، ورزشگاه سردار جنگل رشت
* آلومینیوم هرمزگان-  نساجی مازندران، ساعت 14، ورزشگاه تختی بندرعباس

- هفته دوم مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‎های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* پویا تهران - مهرام تهران (تالار بسکتبال آزادی - ساعت 15)
* راه و ترابری قم - شرکت ملی حفاری ایران (سالن بسکتبال قم - ساعت 16)
* هیئت بسکتبال شهرکرد - ذوب آهن اصفهان (سالن بسکتبال شهرکرد - ساعت 16)
* شهرداری گرگان - پتروشیمی بندرامام (سالن امام خمینی (ره) گرگان - ساعت 16)
* توزین الکتریک کاشان - دانشگاه آزاد (سالن مرحوم کتابچی کاشان - ساعت 16)
* BA شیراز - کاسپین قزوین (خانه بسکتبال شیراز - ساعت 16)

- بیست و سومین دوره رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های ایران امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
سنگ آهن بافق یزد - شهرداری شهرکرد
دانشگاه صنعتی ارومیه - پرسپولیس سبزوار
پتروشیمی کازرون - فولاد نوین
صنعت مس کرمان - ذوب آهن اصفهان
شهرداری زرند کرمان- پارسیان البرز
فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - هپکو اراک

- هفته پنجم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور امروز با برگزاری 2 دیدار زیر به پایان می‌رسد:
گروه "ب":
* پتروشیمی بندرامام - پیکان (سالن شهرک بعثت - ساعت 17)
* آلومینیوم المهدی بندرعباس - ارومیه (سالن والیبال بندرعباس - ساعت 17)

- فصل جدید مسابقات لیگ برتر ووشو بانوان از امروز با برگزاری دیدارهای زیر در آکادمی ووشو آغاز می‌شود:
هفته اول:
هیئت ووشوی تهران - هیئت ووشوی قزوین
تربیت بدنی کرمانشاه - گاز مازندران
هفته دوم:
تربیت بدنی کرمانشاه - هیئت ووشوی قزوین
گاز مازندران -هیئت ووشوی تهران

کد مطلب 1220838

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