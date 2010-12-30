تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه نهم دی‌ماه سال 1389 هجری شمسی، مصادف است با بیست و چهارم محرم سال 1432 هجری قمری و برابر است با سی ام دسامبر سال 2010 میلادی.

- هفته نوزدهم مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* فولاد ماهان سپاهان - شهید منصوری قرچک، ساعت 16، سالن پیروزی اصفهان

* شرکت ملی حفاری ایران - صنایع گیتی پسند اصفهان، ساعت 16، سالن نفت اهواز

* کیش ایرقم - علم و ادب سایپای مشهد، ساعت 16، سالن هلال احمر قم

* لبنیات ارژن شیراز - دبیری تبریز، ساعت 16، سالن شهید ابوالفتحی شیراز

* گسترش فولاد تبریز - فیروزصفه اصفهان، ساعت 16، سالن شهید پورشریفی تبریز

- هفته یازدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

گروه الف:

* تربیت یزد - همیاری اراک، ساعت 14، ورزشگاه نصیری یزد

گروه ب:

* پیام فارس - داماش دورود، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

* مس سرچشمه کرمان - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14، ورزشگاه زینلی سرچشمه

* سپیدرود رشت - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14، ورزشگاه سردار جنگل رشت

* آلومینیوم هرمزگان- نساجی مازندران، ساعت 14، ورزشگاه تختی بندرعباس

- هفته دوم مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‎های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* پویا تهران - مهرام تهران (تالار بسکتبال آزادی - ساعت 15)

* راه و ترابری قم - شرکت ملی حفاری ایران (سالن بسکتبال قم - ساعت 16)

* هیئت بسکتبال شهرکرد - ذوب آهن اصفهان (سالن بسکتبال شهرکرد - ساعت 16)

* شهرداری گرگان - پتروشیمی بندرامام (سالن امام خمینی (ره) گرگان - ساعت 16)

* توزین الکتریک کاشان - دانشگاه آزاد (سالن مرحوم کتابچی کاشان - ساعت 16)

* BA شیراز - کاسپین قزوین (خانه بسکتبال شیراز - ساعت 16)

- بیست و سومین دوره رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های ایران امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

سنگ آهن بافق یزد - شهرداری شهرکرد

دانشگاه صنعتی ارومیه - پرسپولیس سبزوار

پتروشیمی کازرون - فولاد نوین

صنعت مس کرمان - ذوب آهن اصفهان

شهرداری زرند کرمان- پارسیان البرز

فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - هپکو اراک

- هفته پنجم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور امروز با برگزاری 2 دیدار زیر به پایان می‌رسد:

گروه "ب":

* پتروشیمی بندرامام - پیکان (سالن شهرک بعثت - ساعت 17)

* آلومینیوم المهدی بندرعباس - ارومیه (سالن والیبال بندرعباس - ساعت 17)

- فصل جدید مسابقات لیگ برتر ووشو بانوان از امروز با برگزاری دیدارهای زیر در آکادمی ووشو آغاز می‌شود:

هفته اول:

هیئت ووشوی تهران - هیئت ووشوی قزوین

تربیت بدنی کرمانشاه - گاز مازندران

هفته دوم:

تربیت بدنی کرمانشاه - هیئت ووشوی قزوین

گاز مازندران -هیئت ووشوی تهران