تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه نهم دیماه سال 1389 هجری شمسی، مصادف است با بیست و چهارم محرم سال 1432 هجری قمری و برابر است با سی ام دسامبر سال 2010 میلادی.
- هفته نوزدهم مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* فولاد ماهان سپاهان - شهید منصوری قرچک، ساعت 16، سالن پیروزی اصفهان
* شرکت ملی حفاری ایران - صنایع گیتی پسند اصفهان، ساعت 16، سالن نفت اهواز
* کیش ایرقم - علم و ادب سایپای مشهد، ساعت 16، سالن هلال احمر قم
* لبنیات ارژن شیراز - دبیری تبریز، ساعت 16، سالن شهید ابوالفتحی شیراز
* گسترش فولاد تبریز - فیروزصفه اصفهان، ساعت 16، سالن شهید پورشریفی تبریز
- هفته یازدهم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
گروه الف:
* تربیت یزد - همیاری اراک، ساعت 14، ورزشگاه نصیری یزد
گروه ب:
* پیام فارس - داماش دورود، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز
* مس سرچشمه کرمان - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14، ورزشگاه زینلی سرچشمه
* سپیدرود رشت - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14، ورزشگاه سردار جنگل رشت
* آلومینیوم هرمزگان- نساجی مازندران، ساعت 14، ورزشگاه تختی بندرعباس
- هفته دوم مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* پویا تهران - مهرام تهران (تالار بسکتبال آزادی - ساعت 15)
* راه و ترابری قم - شرکت ملی حفاری ایران (سالن بسکتبال قم - ساعت 16)
* هیئت بسکتبال شهرکرد - ذوب آهن اصفهان (سالن بسکتبال شهرکرد - ساعت 16)
* شهرداری گرگان - پتروشیمی بندرامام (سالن امام خمینی (ره) گرگان - ساعت 16)
* توزین الکتریک کاشان - دانشگاه آزاد (سالن مرحوم کتابچی کاشان - ساعت 16)
* BA شیراز - کاسپین قزوین (خانه بسکتبال شیراز - ساعت 16)
- بیست و سومین دوره رقابتهای هندبال لیگ برتر باشگاههای ایران امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
سنگ آهن بافق یزد - شهرداری شهرکرد
دانشگاه صنعتی ارومیه - پرسپولیس سبزوار
پتروشیمی کازرون - فولاد نوین
صنعت مس کرمان - ذوب آهن اصفهان
شهرداری زرند کرمان- پارسیان البرز
فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - هپکو اراک
- هفته پنجم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری 2 دیدار زیر به پایان میرسد:
گروه "ب":
* پتروشیمی بندرامام - پیکان (سالن شهرک بعثت - ساعت 17)
* آلومینیوم المهدی بندرعباس - ارومیه (سالن والیبال بندرعباس - ساعت 17)
- فصل جدید مسابقات لیگ برتر ووشو بانوان از امروز با برگزاری دیدارهای زیر در آکادمی ووشو آغاز میشود:
هفته اول:
هیئت ووشوی تهران - هیئت ووشوی قزوین
تربیت بدنی کرمانشاه - گاز مازندران
هفته دوم:
تربیت بدنی کرمانشاه - هیئت ووشوی قزوین
گاز مازندران -هیئت ووشوی تهران
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