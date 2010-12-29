نباید با جوسازی امنیت شغلی سرمایه گذاران را از بین برد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز‌، آیت الله محسن مجتهد شبستری ظهر چهارشنبه در همایش ارتقای سلامت نظام اداری که در تبریز برگزار شد، با تاکید بر اینکه فرهنگ توسعه باید در میان مردم و مسئولان رواج یابد، گفت: جوسازی و اهانت به مردم، حیثیت افراد را از بین می برد و موجب از بین رفتن اعتماد سرمایه گذار داخلی و خارجی می شود.

آیت الله شبستری اظهار داشت: دانشمندان علوم اجتماعی ارکان مدیریت را 10 چیز می دانند که از این میان به برنامه ریزی، بازرسی و نظارت و همراهی، نزدیکی و مدارا با مردم تاکید ویژه ای دارند.

وی با تاکید بر اینکه نظارت مستقیم و غیر مستقیم بر سیستم اداری ضرورت دارد یادآور شد: مدیر هر مجموعه و سازمانی خود به عملکرد مجموعه و کارکنان اداره تحت مدیریت خود نظارت کافی داشته باشد و در این نظارتها باید تمام جوتنب رعایت شود تا از فساد ااداری پیشگیری شود.

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی گفت: اگر باورهای دینی و اعتقادی ما تقویت شود، فساد اداری و هیچگونه نقض قوانین نیز در کشور پیش نخواهد آمد و کار دستگاه دولتی و قضایی نیز راحتتر خواهد شد.

وی همچنین ادامه داد: مسئولان بازرسی و نظارتی نیز به نوبه خود باید در کمال دقت و ظرافت به این مسائل رسیدگی کنند و با توجه و پیروی از فرمایشات امیرالمومنین علی (ع) عمل کنند تا قوانین اداری به درستی اجرا و اعمال شوند و بتوانیم شاهد مدیریتی صحیح با ارکان معتبر و رکین باشیم.