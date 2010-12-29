حضور نسل سوم انقلاب در حماسه 9 دی مصداق بارز ولایت مداری است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید مهدی حجازی در گفتگو با خبرنگاران، در خصوص سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر حضور جوانان در شکست فتنه سال 88 ، اظهار داشت: دقت در حوادث سال گذشته بیانگر این واقعیت است که حماسه بزرگ 9 دی را تشکل‌های جوانان، دانش‌آموزان و دانشجویان به وجود آوردند.

حجازی با بیان اینکه در حال حاضر انقلاب به نسل سوم سپرده شده، گفت: باید مدیریت‌های اجرایی از این نسل برخاسته شوند و همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند ادامه و استمرار این انقلاب رسیدگی به جوان‌ها است که در این زمینه باید پویایی جوانان حفظ شود.

وی با اشاره به اینکه جوانان برومند انقلاب اسلامی ایران، در حماسه نهم دی با بصیرت و تحرک عاشورایی، عمق پیوند جوانان و ولایت را بر بلندای تاریخ به نمایش گذاشتند، افزود: جوانان عاشورایی با حرکت در مدار ولایت و آفرینش حماسه ماندگار خود، مهر ابطال بر قرائت های انحرافی از خط امام و رهبری کوبیدند.

حجازی با تاکید بر اینکه رسیدگی به جوانان تنها مختص اشتغال، مسکن و ازدواج نیست، گفت: نظام و دولت باید متناسب با خواست مردم و به ویژه جوان‌ها حرکت کنند.

رئیس سازمان جوانان استان همدان با بیان اینکه اگر بخواهیم همواره حضور مؤثر جوانان در صحنه را داشته باشیم باید به خواست عقیدتی و آرمانی جوان‌ها توجه کنیم، اظهار داشت: جوانی که انقلاب و جنگ را ندیده اما از مفاهیم ارزشی، دفاع مقدس و انقلاب دفاع می‌کند باید همواره مورد توجه قرار گیرد.