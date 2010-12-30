جزئیات نظارت بر نحوه پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی جزئیات نحوه نظارت بر اجرای درست مشاغل خانگی نشان می دهد که برنامه ریزی در این بخش در 3 مرحله صورت گرفته است.

بر پایه این گزارش، مراحل نظارت بر مراقبت از اجرای درست طرحهای مشاغل خانگی به کنترل قبل از پرداخت تسهیلات، نظارت حین پراخت و همچنین نظارت و بررسی پس از پرداخت تسهیلات تقسیمبندی شده است.

نظارت قبل از پرداخت تسهیلات خود شامل 3 مرحله به شرح ذیل است:

- بررسی و اطمینان از داشتن مهارت، تجربه لازم، اهلیت فرد توسط دستگاه اجرایی

- بررسی دقیق طرح پیشنهادی توسط دستگاه اجرایی

- نظارت بر تنظیم قرارداد بین پشتیبان و شاغلین تحت پوشش

همچنین نظارت حین پرداخت تسهیلات نیز کنترل توجیه فنی و اقتصادی طرح مشاغل خانگی را توسط بانک عامل دنبال می کند.

از 3 مرحله نظارتی در نظر گرفته شده برای طرح مشاغل خانگی، نظارت پس از پرداخت تسهیلات از اهمیت بیشتری برخوردار است به نحوی که برای تحقق آن نیز 4 مرحله جداگانه در نظر گرفته شده است.

- نظارت بر نحوه هزینه کرد تسهیلات توسط بانک

- نظارت دستگاه اجرایی بر جذب افراد تحت پوشش در طرحها از سوی پشتیبان

- نظارتهای ادواری بر طرحها توسط دستگاه اجرایی (دریافت گزارش از پشتیبان در فواصل زمانی معین)

- بازدید از منازل مسکونی محل اجرای طرح توسط پشتیبان و دستگاه اجرایی به صورت موردی و حداکثر 3 بار در طول دوره تولید و متناسب با نوع محصول.

همچنین تاکید شده است که موارد فوق نافی وظایف ذاتی و نظارتی دستگاههای اجرایی ذیربط نخواهد بود.