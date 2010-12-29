حضور حماسی مردم ایران در 9 دی ریشه در شجره طیبه داشت

محمدکریم عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در مقابل این حرکت، فتنه گری فتنه گران نیز ریشه در شجره خبیثه داشت.

وی خاطرنشان کرد: سکولاریسم در دنیای مادی گرا، همواره ریشه های این شجره خبیثه را دنبال می کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: حماسه 9 دی که توسط ملت ایران و به واسطه بصیرت و هوشمندی آنها رقم خورد، ریشه در شجره طیبه یعنی همان چیزی دارد که قبل از انقلاب حدود 80 هزار مستشار آمریکایی و انگلیسی و رژیم اشغالگر قدس را از ایران بیرون کرد و منافع استکبار را هدف قرار داد و رژیم شاه که دست نشانده بود و بیش از نیم قرن در کشور حاکمیت داشت را از کشور بیرون انداخت.

وی یادآور شد: ملت ایران در طول 33 سال گذشته و قبل از آن همواره با از جان گذشتگی های خود، تمام توطئه های تجزیه طلبان را ناکام گذاشتند و اجازه هرگونه اقدامی را از دشمنان اسلام و انقلاب سلب کرده اند.

وی با بیان اینکه در دوره های مختلف همواره عده ای دستخوش فریب و فتنه شده اند اما قاطبه مردم راه خود را یافته اند و هرگز فریفته دشمن نشده اند، افزود: ممکن است عده ای در برهه ای در غفلت به سر ببرند و فریب دشمن را بخورند اما وقتی اوضاع شفاف شود، این عده رفتار دیگری خواهند داشت چنانچه شاهد بودیم در فتنه سال گذشته، برخی از فریب خوردگان در روز 9 دی حاضر شدند و به سران فتنه پشت کردند.

وی با بیان اینکه اوج خباثت فتنه گران در عاشورای 88 نمایان شد، افزود: ملت ایران با برنامه ریزی دقیق و گوش به فرمان ولی فقیه، مقابل فتنه گران ایستادند و صبوری کردند و از ارزشهای اسلام و انقلاب دفاع کردند.

عابدی خاطرنشان کرد: فتنه گران در 9 دیماه به زباله دان تاریخ پیوستند اما دشمنان بدانند که ملت ایران هر زمانی که لازم باشد باز هم حماسه ای مانند 9 دی خلق خواهد کرد و حتی در صورت لزوم و با دستور رهبر انقلاب حکم سران فتنه را خواهد داد.

عابدی یادآور شد: حضور مردم در 9 دی در واقع نشانگر اقتدار ملی بود بر همین اساس باید گفت که حضور میلیونی مردم در این روز، تاثیرات متعددی در عرصه بین المللی داشته است.