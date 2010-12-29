9 دی دسیسه های مخملین استکبار را نقش برآب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام محمد تقی واعظی و محمد رئوفی نژاد در بیانیه مشترک خود عنوان کردند: در آستانه روزی هستیم که تجلی باورهای دینی و بصیرت ولایی مردم خداجو و همیشه در صحنه ایران، دسیسه های رنگین و مخملین استکبار را نقش برآب نمود.

این بیانیه در ادامه می افزاید: دشمن شناسی و هوشیاری مردم در 9 دی ماه 1388 ثابت کرد تمامی حرکتهای خودجوش ایران تحت تاثیر آرمانهای ارزشمند و تابناک انقلاب اسلامی است و با حضور میلیونی خود، بیعت دوباره با ولایت را به جهانیان نشان دادند.

حجت الاسلام واعظی و رئوفی نژاد ر ادامه بیانیه مشترکشان افزودند: دشمنان نظام و انقلاب همواره با طرح و نقشه های گوناگون طی 32 سال گذشته در کارزارهای گوناگون با ملت ایران در ستیز بودند، این بار می خواستند با برآشفته نمودن فضای بعد انتخابات و با ابزار قرار دادن عده ای فریب خورده به اهداف خود برسند.

این بیانیه یاد آور شده است: ولی ملت ایران بار دیگر ثابت کردند که در تقابل هتاکان به عاشورای حسینی سکوت نخواهند کرد و با حضورآمیخته با شور و شعور خود در یوم ا... 9دی ماه حماسه زرین دیگری بر کارنامه درخشان خود به جا گذاشتند.

امام جمعه و استاندار زنجان در ادامه یادآور شدند: 9 دی ماه طلیعه ای است برای استقبال باشکوه دهه فجر و یادآور ظفرمندی 22 بهمن 1357 که دلیران این سرزمین طاغوت را در هم شکستند، جایی برای فرصت طلبان و دیو صفتان و فتنه جویان در این سرزمین باقی نگذاشتند.

این بیانیه در ادامه یادآور می شود: لذا با قدردانی مجدد از آگاهی و درایت ملت فرهیخته این دیار، امیدواریم همواره در سایه الطاف الهی و توجهات امام عصر(عج) و رهنمودهای مقام عظمای ولایت حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای پیروز و موفق باشید.