به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالحمید توکلی بینا بعد از ظهر چهارشنبه در آستانه یازدهم دی ماه مصادف با سالروز تصویب قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب شهری، در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به روند رو به اتمام پروژه‌های مسکن مهر در قم گفت: سایت مسکن مهر قم نیازمند ۱۵۰ کیلومتر شبکه آب و فاضلاب است که علاوه بر آن احداث مخزن آب، مخزن و تصفیه خانه فاضلاب و تاسیسات دیگری نیز مورد نیاز است.



وی در خصوص جذب اعتبارات ملی و استانی در این بخش بیان داشت: امسال ۱۲ میلیارد تومان اعتبار به منظور احداث شبکه آب و فاضلاب مسکن مهر و اصلاح و توسعه شبکه آب و فاضلاب شهری اختصاص یافت که در این بخش‌ها کار به سرعت در حال پیگیری است.



مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قم در این خصوص اضافه کرد: در مورد احداث مخزن تصفیه‌خانه، مناقصه آن انجام شد و عملیات اجرایی آن در شهرک پردیسان در حال انجام است و در خصوص توسعه شبکه فاضلاب منطقه ۲ و ۳ شهر قم نیز پنج پکیج مناقصه برگزار شده است که در مواردی قرداد آن با پیمانکاران بسته شده و یا در حال انعقاد می‌باشد که با این کار ما شاهد رشد فزاینده‌ای در شبکه فاضلاب این مناطق خواهیم بود که در عرض ۵ سال آینده به اتمام خواهد رسید.



وی اضافه کرد: در سفر رهبر معظم انقلاب به استان قم نیز در این خصوص ۸ میلیارد تومان اعتبار به تصویب رسید که عمدتا در بخش فاضلاب و اصلاح شبکه آب شهری بود که قرار است در طی سه سال آینده جذب شود.



توکلی بینا در خصوص انتقال آب از سرشاخه‌های دز در دو فاز به قم گفت: در این خصوص باید خود را آماده کنیم که این آب در کل شهر به صورت عادلانه توزیع شود که در این راستا با انجام عملیات مهندسی تصفیه خانه قم را توسعه دادیم و ساخت یک تصفیه خانه جدید را نیز در دست احداث داریم، به علاوه تصفیه خانه اضطراری را که ۱۴ سال قبل از رده خارج شده بود را به خط اضافه کردیم که با ظرفیت ۳ هزار لیتر در ثانیه بتوانیم اب سرشاخه‌های دز را تصفیه کنیم و به شبکه آب شهری انتقال دهیم که ۸۰ درصد کار فیزیکی دو تصفیه خانه اصلی و اضطراری تا کنون انجام شده و تا پایان سال نیز به بهره برداری خواهند رسید که با این کار انشاء الله آب به صورت عادلانه در شهر توزیع خواهد شد.



آب قم از مطلوبیت بهداشتی 99.8 درصدی برخوردار است



وی با بیان اینکه آب قم از مطلوبیت بهداشتی 99.8 درصد در بین شبکه‌های آب کشور برخوردار است، اظهار داشت: در حال حاضر اتکای صد در صدی ما بر روی منابع آب زیر زمینی می‌باشد که تامین بهداشت آن‌ها بسیار ضروری است به همین منظور امکانات خرید انشعاب فاضلاب را برای شهروندانی که از شبکه فاضلاب خانگی استفاده می‌کردند را فراهم آوردیم تا از عفونی شدن آب جلوگیری شود.



مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قم اضافه کرد: به جهت کنترل بهداشت آب چیزی در حدود ۳۲ هزار آزمون فیزیکی، شیمایی و میکروبی بر روی آب انجام شد و ۱۷ هزار فقره کار کلرزنی را در کار انجام دادیم و ۱۲۷ کیلوم‌تر از شبکه انتقال آب را نیز شستشو دادیم و این کار به صورت شبانه روزی در حال انجام است و این در حالی است که تنها سه درصد از این آب برای شرب و ۹۷ درصد مابقی برای مصارف بهداشتی استفاده می‌شود.



سرانه مصرف آب در قم بیش از سرانه استاندارد است



وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: سرانه تولید آب در قم ۲۲۰ لیتر به ازای هر نفر است و سرانه مصرف در قم ۱۶۰ لیتر برای هر فرد می‌باشد که این در مقایسه با سرانه سایر کشور‌ها قابل مقایسه نیست و بسیار بالا‌تر از حد استاندارد است و این در حالی است که کشور ما کشوری خشک و کم آب است که در طی سال‌های گذشته نیز با خشکسالی‌های ممتد رو به رو بوده است.



توکلی بینا به بحث هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: به منظور اصلاح الگوی مصرف باید در سه محور فعالیت‌های مدیریتی، فرهنگی و اختصاص و اصلاح تعرفه‌ها کار کنیم که فعالیت‌های خوبی نیز در این زمینه‌ها انجام شد که امیدواریم به کاهش و مدیریت مصرف و استفاده درست از آب بیانجامد.



وی با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت واقعی آب در قم به ازای هر هزار لیتر ۶۰۰ تومان تمام می‌شود، تصریح کرد: این مبلغ بدون احتساب یارانه‌ها است، در حالی که قیمت فروش هر متر مکعب برابر هزار لیتر، ۸۱ تومان است و این تفاوت فاحشی در حدود ۱۲ برابر کمترین را نشان می‌دهد.



مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قم در خصوص افزایش قیمت آب در زمان هدفمندی یارانه‌ها گفت: میانگین کشوری هر متر مکعب آب ۲۵۰ تومان در نظر گرفته شده است اما قیمت‌های استانی در دو بخش جداگانه مصارف خانگی و غیرخانگی در روزهای آینده ابلاغ می‌شود و اولین قبض آب بعد از هدفمندی نیز اواخر اسفند و یا اولیل فروردین ماه سال آینده به دست مشترکین خواهد رسید.



وی تصریح کرد: آن دسته از مشترکینی که زیر ۳۰ متر مکعب آب مصرف می‌کنند و در حدود ۸۷ درصد مشترکین خانگی را تشکیل می‌دهند نگران افزایش قیمت‌های قبوض آب خود نباشند چرا که تنها بین ۲ تا ۳ هزار تومان افزایش قیمت را در قبوض خود خواهند داشت که این رقم کمتر از دو درصد از مبلغ یارانه‌های آن‌ها می‌باشد اما آن دسته از مشترکینی که بالای ۳۰ متر مکعب آب مصرف می‌کنند باید مصرف خود را مدیریت کنند و به فکر تامین آب نسل‌های آینده نیز باشند.



