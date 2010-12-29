بارندگی در قم 67 درصد کاهش داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید حسن رضوی بعد از ظهر چهارشنبه در استانه یازدهم دیماه، سالروز تصویب قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب شهری در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به خشکسالیهای ممتد سالهای اخیر در قم گفت: متأسفانه در سال آبی جدید تمام کشور درگیر کاهش بارندگی است و کم آبی در کشور فراگیر شده و این نگرانی را دو چندان کرده است.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس آمار وزارت نیرو کمترین میزان بارندگی فصل پاییز را طی چند سال اخیر در کل کشور داشتهایم و تنها یکی دو استان مستثنی بودهاند و این رقم در ایستگاه مبنای قم، رقم کاهش ۶۷ درصدی بارندگی در فصل پاییز را نشان میدهد و باید دعا کنیم تا در ادامه روزهای باقی مانده از فصل زمستان این کاهش جبران شود.
رضوی با بیان اینکه میزان بارندگی در فصل پاییز و زمستان در قم 23.6 میلی متر بوده است، تأکید کرد: اگر برای این موضوع تدبیری اندیشیده نشود در سال آینده با مشکلی به مراتب جدیتر از سال ۸۹ روبه رو خواهیم بود و این به این خاطر است که دیگر چاههای روستایی نیز به دلیل برداشت زیاد و تأمین منابع آبی امسال شهر قم، در سال آینده پاسخگوی نیاز نخواهند بود و ما باید از خارج از استان تأمین آب نماییم تا در سال ۹۰ به جیره بندی آب نرسیم.
مدیر عامل شرکت آب منطقهای قم با اشاره به اینکه طرحهای زیادی در این خصوص مطرح شد، بیان داشت: در این راستا تصمیم به تامین اضطراری آب قم با راه اندازی فاز اول انتقال آب از سرشاخههای دز گرفته شد و بر این اساس در شش ماه دوم سال ۸۹ تمرکز بر اجرای این طرح گذاشته شد که با این کار از نیمی از ظرفیت شبکه انتقال آب در ابتدای سال آینده استفاده خواهد شد و نیم دیگر تا پایان سال ۹۰ به بهره برداری خواهد رسید.
وی در خصوص هدف از اجرای طرح انتقال اضطراری آب سرشاخههای رود دز به قم گفت: با انجام این پروژه دو هدف دنبال شد، یکی بحث کاهش کمی آب در فصل تابستان تا از جیره بندی آب جلوگیری کنیم و دیگری اصلاح کیفیت آب قم، که درحد زیادی اتفاق خواهد افتاد تا بعدا کل کار تا پایان سال ۹۰ به بهره برداری برسد.
رضوی با اشاره به کیفیت پایین آب قم در حال حاضر، بیان داشت: در حال حاضر EC آب قم ۵ هزار میباشد که این رقم به جز در سالهای ۷۸ و ۷۹ بیسابقه بوده است و با اجرای طرح انتقال اضطراری این مقدار در حد زیادی کاهش خواهد یافت.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب منطقهای قم با اشاره به فراگیری خشکسالی در کشور از کاهش 67 درصدی بارندگی در پاییز امسال نسبت به سال گذشته در قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید حسن رضوی بعد از ظهر چهارشنبه در استانه یازدهم دیماه، سالروز تصویب قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب شهری در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به خشکسالیهای ممتد سالهای اخیر در قم گفت: متأسفانه در سال آبی جدید تمام کشور درگیر کاهش بارندگی است و کم آبی در کشور فراگیر شده و این نگرانی را دو چندان کرده است.
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