آب کارون منتقل می شود/ خوزستان همچنان تشنه است

به گزارش خبرنگار مهر در اهوز، این نگرانی سالهاست به کابوس مردم خوزستان تبدیل شده زیرا انتقال آب کارون باعث نابودی کشاروزی و غیرقابل سکونت شدن بسیاری از روستاهای مسیر رودخانه کارون می شود که تنها شغل مردمان آن کشاورزی و دامداری است و این موضوع در تناقض با سیاست جلوگیری از مهاجرت مردم از روستاها به شهرهاست.



در عین حال دولتهای مختلف در سفر به خوزستان همواره این اطمینان را به مردم، نمایندگان و مسئولان خوزستان می دادند که طرحی برای برداشت آب از سرشاخه های کارون اجرا نخواهد شد و آخرین آن هم به سفر دکتر محمود احمدی نژاد به شهرستان خرمشهر در سوم خرداد سال جاری بازمی گردد که وی به نمایندگان استان این اطمینان را داد.

طبق آخرین آمار موجود در استان خوزستان یک میلیون و 200 هزار هکتار زمین کشاورزی قابل کشت و زراعت وجود دارد که در حال حاضر تنها در320 هزار هکتار از این زمینها، کشاورزی صورت می گیرد ضمن اینکه مقام معظم رهبری درسال 1375 در سفر به استان خوزستان دستور احیای 800 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی و لم یزرع خوزستان را صادر کردند که به علت نبود آب تنها بخش اندک و ناچیزی از این زمینها به مرحله کشت رسیده است و بخشهای زیادی از زمینها به شکل اولیه باقی مانده است.





کارون در حال خشک شدن

همچنین در حال حاضر بسیاری از زمینهای کشاورزی خوزستان بایر و لم یزرع هستند که تنها راه نجات این زمینها رسیدن آب به آنهاست که دولتهای مختلف سالهاست درتحقق چنین هدفی موفق نبودند ولی به نظر می رسد دولتها علاقه عجیبی به صرف هزینه های هنگفت برای انتقال آب از سرشاخه های کاورن برای احیای زمینهای کشاروزی استانهای دیگر دارند.



نماینده مردم شهرستان دزفول در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر با درآمدهای نفت خوزستان طرح های عظیم و غیر اقتصادی انتقال آب کارون در حال اجراست در حالیکه کشاورزی خوزستان بیش از هر استان دیگری به آب نیاز دارد.



سید احمد آوایی در گفتگو با خبرنگار مهر در دزفول اظهار داشت: بدون شک و قاطعانه می گویم هنوز ما نمایندگان خوزستان در رابطه با انتقال آب کارون از سرشاخه ها مخالف هستیم زیرا اطمینان داریم آبی را که با این حجم به استانهای دیگر منتقل می شود تنها برای مصرف شرب نیست بلکه برای کشاورزی هم استفاده می شود.



وی با بیان اینکه خشکسالی اخیر نشان داد کشاورزی خوزستان تا چه اندازه در برابر اینگونه حوادث شکننده است، تصریح کرد: حتی اگر خشکسالی هم نباشد ما معتقدیم در ابتدا با توجه به اینکه حتی کویر خوزستان هم دارای خاک شیرین و حاصلخیزی است باید این خاک را آباد و به زیر کشت ببریم و از این مهمتر آنکه مردم آبادان و خرمشهر در برخی مواقع آب را با شوری بالایی مصرف کرده اند.



آوایی تصریح کرد: کمبود آب در شهرهای آبادان و خرشهر باعث سوختن نخلهای اروندکنار و خرمشهر و از بین رفتن زاد و ولد میگوها در دهانه اروند شده به همین دلیل معتقدیم این موضوع یکی از خیانتهایی است که به خوزستان روا داشته شده است.



نماینده دزفول تاکید کرد: انتقال آب کارون به سایر استانها با آن حجم عظیم طرح های میلیاردی با درآمدهای حاصل از فروش نفت خوزستان صورت می گیرد و این موضوع باعث ناراحتی مردم خوزستان شده است.



آوایی عنوان کرد: در حالی زمینهای مستعد خوزستان از نعمت آب کارون محروم می شوند که قرار است آب این رودخانه به زمینهایی برده شود که لم یزرع و غیرقابل کشت است که این نشان از مدیریت ضعیف در این خصوص است.





کارون در حال خشک شدن

وی تصریح کرد: همین مدیریت غلط باعث می شود شاهد ورود لجام گسیخته انواع میوه های خارجی مثل انگور شیلی، سیب چینی، موزسومالی و ... با اعتباری بالغ بر دو هزار و 100 میلیارد تومان باشیم، این در حالیست که خوزستان می تواند یک چهارم محصولات کشاورزی کشور را تامین کند و تنها دزفول توانسته در بخش کشاورزی 450 میلیارد تومان درآمد داشته باشد.