نم و تردد خودروها تهدیدی برای نگین مساجد ایران

مریم قاسمی سیچانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به اینکه مسجد جامع عباسی بنا به نظر پرفسور پوپ نگین معماری مساجد ایران است، افزود: این مسجد از با شکوه ترین مساجد ایران به شمار می رود که در واقع نشانگر تفکر شیعی است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه سردر قیصریه ورودی اصلی میدان نقش جهان( میدان امام) است و عناصر با توجه به این ورودی جانمایی شده، اظهار داشت: بر همین اساس برای مسجد جامع، جایی مکانیابی شده که مرکز دید و بلندترین بنا باشد تا در نهایت چشم انداز خوبی داشته باشد.

قاسمی سیچانی در ادامه با اشاره به اینکه این مسجد از لحاظ تزئینات بی نظیری است، یادآور شد: مسجد جامع عباسی (مسجد امام) در یک جامعه‌ای شکل گرفته که اصل آن دین بوده است.

نقوش بکار رفته در مسجد امام از جذابیت خاصی برخوردار است

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به تکنیک کاشیکاریهای به کار رفته در مسجد امام، ادامه داد: کاشیکاری‌های هفت رنگ و معرق در این مسجد در کنار یکدیگر به زیباترین شکل به کار رفته و ساخت آن توانمندی را در کنترل کیفیت زمان ساخت می‌رساند و نقوش آن فوق العاده جالب و در خور توجه و دارای اهمیت است.

قاسمی در ادامه با اشاره به اینکه در مساجد نقوش زنده و حیوانی نباید به کار رود، ادامه داد: لذا نگرش به سمت فلسفه انتظار و رنگهایی چون آبی فیروزه‌ای و لاجوردی در فرهنگ ما بسیار اهمیت دارد که نماد بارز آن در مسجد جامع عباسی قابل مشاهده است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به سازه گنبد مسجد امام گفت: در اصفهانی که در گذشته دارای درختهای فراوانی بوده و ظاهری همچون یک کاسه داشته یکی از بلندترین گنبدها در تاریخ ایران ساخته شد که نزدیک به 52 الی 53 متر ارتفاع دارد و این امر باعث می‌شود این گنبد در چشم انداز سطح شهر همچون یک نگین باشد.

قاسمی همچنین در ادامه با اشاره به اینکه این گنبد، یک گنبد دو پوسته گسسته است که 12 الی 13 متر فاصله میان دو پوسته است، گفت: توجه به سمت این مسئله بحث ایستایی را مطرح می‌کند و علاوه بر آن پوسته پایینی به نمازگذاران احساس آرامش می‌دهد.

این استاد دانشگاه با اشاره به بار زیادی که این گنبد تحمل می‌کند، تصریح کرد: دو پوسته بودن گنبد سبب کنترل بیشتر آن می‌شود و به همین است که گفته می‌شود این مسجد با یک منطق دقیق و حساب شده طراحی شده است.

اتصال مسجد با میدان به سبک بی نظیری طراحی شده است

قاسمی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در فضای معماری مسجد، چند اتفاق خاص روی داده که اتصال مسجد با میدان یکی از آنهاست، تصریح کرد: استاد علی اکبر بنای اصفهانی است در این اتصال ظرافتهای خاصی را پیاده کرده است.

وی با اشاره به اینکه میدان نقش جهان به دلایل اقلیمی اصفهان که شمال غرب و جنوب شرق است و یا به سبب همخوانی با راههای تاریخی، در راستای محور قبله نیست، گفت: اما برای مسجد مهم است که در راستای محور قبله باشد به همین سبب در مسجد امام از لحاظ معماری ابتدا وارد یک مکان جلوخوان شده و بعد وارد سر در و بعد وارد هشتی می‌شویم که در این قسمت یک چرخش داریم که انطباق محور تاریخی اصفهان با محور قبله در این بخش صورت می‌گیرد.

نماد احترام به مظاهر طبیعت در مسجد امام قابل مشاهده است

این استاد دانشگاه با اشاره به وجود یک مسجد چهار ایوانه و حوز آب در میدان مسجد و ... اظهار داشت: این امر نشان می‌دهد که ایرانیها به مظاهر طبیعت چون آب، هوا، خاک و خورشید چه اندازه احترام می‌گذارند.

قاسمی با اشاره به حوض آبی که در مسجد واقع شده، یادآور شد: این حوض چند نقش دارد که یکی از آنها این است که وقتی آب این حوض تبخیر می‌شود، آسایش روان را با تامین رطوبت برای نمازگذاران ایجاد می‌کند و دیگر اینکه آب یک آئینه است و آسمان را نشان می‌دهد و پس از آن دور تا دور حیاط رواقها دیده می‌شود که در آن سعی شده خاطره بهشت را متجلی کند و در آنها الگوی باغ بهشتی، در معماری ایرانی متجلی شده است.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اینکه در مسجد جامع عباسی نمی‌توان گیاهان را به صورت زمینی شاهد بود، گفت: لذا در این مسجد تزئینات(تزئینات کاشیکاری‌ها) بهشتی است و در واقع سعی می‌شود با مثالی که در ورودی مسجد ذکر شده که مومن در مسجد همچون ماهی در آب است، همان احساس زندگی و شناوری داده شود و در واقع این فضاها هر کدام یک نشانه است.

صداهای کثیر در زیر گنبد به یکدیگر می‌رسند

قاسمی در ادامه با اشاره به اینکه در گنبد خانه این مسجد که بسیار شاخص است، یک محراب سنگی و در کنار آن یک منبر وجود دارد که بر اساس اعتقاد ایرانی‌ها که در آن زمان شیعه بوده‌اند 12 پله دارد، گفت: در این گنبد خانه بی‌نظیر، صداهای کثیر به هم می‌رسند و هر چیزی در این مسجد هم جنبه نمادین و هم جنبه عملکردی دارد.

در میان ستونهای مسجد سرب بکار رفته است

این استاد دانشگاه در ادامه گفتگوی خود با اشاره به اینکه در سازه شبستانهای این مسجد استفاده از ستونهای سنگی که بار را تحمل می کند مشاهده می‌شود، گفت: در میان میان این لایه‌های سنگین، لایه نازکی از سرب است تا این قطعات سنگ بر اثر تحمل بار از بین نروند که این امر یک همنشینی جالب است.

قاسمی همچنین به مدارسی که در نقاط کور این مسجد ساخته شده نیز اشاره کرد و گفت: الگوهای مسجد - مدرسه در این مسجد نیز قابل مشاهده است چنانچه ما دو مدرسه داریم که در نقطه کور مسجد ایجاد شده که در نهایت دو حیاط دیگر به این مدارس اضافه می‌شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در فرهنگ اسلامی، لا الله الا الله است که هست و نیست را مطرح می‌کند، گفت: در واقع در معماری این مسجد نیز هست و نیست در بخشهایی چون مشبکها، استفاده از تضاد رنگی آبی و زرد، شبکه‌های آجری و در بسیاری دیگر از بخشها سعی شده رمز آلودگی اسلام را مطرح کند.

نم و تردد ماشینها به مسجد صدمه می‌زند

قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه کوچه‌های اطراف مسجد جامع عباسی از سطح بالاتری نسبت به مسجد برخوردار هستند، یادآور شد: این امر سبب ورود نم به این مسجد می‌شود و اجازه نفس کشیدن به این مسجد نمی‌دهند و به همین سبب است که پس از گذشت یک دوره زمانی نم زدگی مجددا در مسجد بارز می‌شود و باید این مسئله را درست رفع کرد.

این استاد دانشگاه همچنین تردد ماشینها که دور تا دور مسجد انجام می‌شود را بسیار ناراحت کننده دانست و خاطرنشان کرد: باید در این خصوص نیز تدبیری اندیشید و نباید فراموش کرد که میدان نقش جهان متعلق به بشریت است و ما امانت دار آن هستیم.

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گفتگو : محمد قاسمی