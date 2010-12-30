ویژه نامه "پایان رویای مخملی کودتا" در سایت تبیان

به گزارش خبرگزاری مهر این ویژه نامه شامل بخش هایی همچون: نظر خواهی از نمایندگان مردم در خانه ملت، بازخوانی پرونده فتنه های پس از انتخابات 88، نقش اندیشه های غربی در شکل گیری فتنه ها، بصیرت مردم در خنثی سازی فتنه ها و ... می باشد.

در بخش دیگری از این ویژه نامه به تشریح وقایع رخ داده از اول تا نهم دی ماه سال 88 می پردازد و نقش مقام معظم رهبری در خاتمه بخشیدن به این جریانات را بازگو می کند.

بصیرت های دیدنی، سرود و نما آهنگ جریان فتنه در اخبار سیما و روزی از تبار عاشورا، از دیگر بخش های این ویژه نامه می باشد.

گفتنی است سایت تبیان به عنوان مهمترین سایت فرهنگی کشور، به منظور فرهنگ سازی و روشنگری در خصوص جریان منحرف فتنه و وابستگی های آن، مسابقه وبلاگ نویسی و نظر سنجی ویژه اولین سالگرد حماسیه میلیونی 9 دی را برگزار می کند.