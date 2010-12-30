  1. سیاست
  2. سایر
۹ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۲۵

ویژه نامه "پایان رویای مخملی کودتا" در سایت تبیان

ویژه نامه "پایان رویای مخملی کودتا" در سایت تبیان

موسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان، ویژه نامه الکترونیکی "پایان رویای مخملی کودتا" را در فضای مجازی منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر این ویژه نامه شامل بخش هایی همچون: نظر خواهی از نمایندگان مردم در خانه ملت، بازخوانی پرونده فتنه های پس از انتخابات 88، نقش اندیشه های غربی در شکل گیری فتنه ها، بصیرت مردم در خنثی سازی فتنه ها و ... می باشد.

در بخش دیگری از این ویژه نامه به تشریح وقایع رخ داده از اول تا نهم دی ماه سال 88 می پردازد و نقش مقام معظم رهبری در خاتمه بخشیدن به این جریانات را بازگو می کند.

بصیرت های دیدنی، سرود و نما آهنگ جریان فتنه در اخبار سیما و روزی از تبار عاشورا، از دیگر بخش های این ویژه نامه می باشد.

گفتنی است سایت تبیان به عنوان مهمترین سایت فرهنگی کشور، به منظور فرهنگ سازی و روشنگری در خصوص جریان منحرف فتنه و وابستگی های آن، مسابقه وبلاگ نویسی و نظر سنجی ویژه اولین سالگرد حماسیه میلیونی 9 دی را برگزار می کند.

کد مطلب 1220946

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها