پژوهشگران برگزیده استان اردبیل تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی شامگاه چهارشنبه طی سخنانی هفته پژوهش و فناوری را فرصت مناسبی برای ارایه عملکرد پژوهشی دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و اجرایی استان به جامعه عنوان کرد.

مسعود گنجی نامگذاری این هفته را فرصت مناسبی برای فراهم کردن ایجاد تمرکز در امر فناوری و پژوهشی کشور دانست و اظهار داشت: هم اکنون شرایطی ایجاد شده تا پژوهشگران و محققان برای آینده این مملکت برنامه ریزی و اقدامات بهتری داشته باشند.

وی با اشاره به اهمیت تولید علم در جامعه اضافه کرد: تولید علم و توسعه آن و دستیابی به فناوری برای ارتقای جایگاه دانش در جهان مرهون مطالعه محققان و فناوران دانشگاهها، پژوهشگاهها، سازمانها، مراکز دولتی و غیر دولتی است.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به افزایش اعتبارات پژوهشی در دانشگاه ها تصریح کرد: توجه علمی و عملی به مقوله پژوهش و تحقیق بویژه در زمینه فناوریهای نو باید در مراکز دانشگاهی نهادینه شود.

وی توسعه مباحث پژوهشی را ضرورت اجتناب ناپذیر کشور و استان و رمز رقابت علمی با سایر جوامع دانست و ابراز داشت: باید ارائه ایده های بدیع و پیشنهادات کارشناسی برای تحقق هر چه مطلوب تر این مهم توسعه یابد.

گنجی همچنین با اشاره به فرا رسیدن روز نهم دی یادآور شد: بررسی عوامل بروز فتنه و چگونگی در هم شکسته شدن این عوامل توسط مردم ولایت مدار کشور ضروری و متضمن حفظ انقلاب و نظام است.

استاندار اردبیل نیز در این مراسم با تبریک هفته پژوهش و فناوری به پژوهشگران و محققان متذکر شد: پژوهشگران وقت و توان خود را در موضوعاتی به کار گیرند که در نهایت به رشد و پیشرفت همه جانبه کشور و باز شدن گره اسلامی باشد.

سید حسین صابری افزود: هیچ نیکو و زشتی بهتر از این نیست، که آنچه را تحقیق کرده اید تبدیل به عمل کرده و با تحقیقات خود گره از مشکلات مردم باز کنید.

وی پرهیز از شعارگرایی و حرکت به سمت عمل را با توجه به شعار هفته پژوهش "تولید به ثروت و ایده به پدیده" نیاز هر جامعه دانست و خاطر نشان کرد: تجزیه و تحلیل عوامل فتنه گر و آگاهی ملت ایران در سرکوبی این عوامل باید مورد توجه پژوهشگران و محققان کشور و استان قرار گیرد.

در این مراسم با اهدای هدایایی از پژوهشگران برگزیده استان از جمله حسین شایقی، عارف جلیلی، عباس ابوالقاسمی، مهدی معینی، داود خجسته، فیروز امانی، داود حسن پناه، احمد توبه، شهرام حبیب زاده، مرتضی پیری، محمدباقر سپهری و مهران امچی تجلیل به عمل آمد.

گفتنی است در پایان مراسم تجلیل از پژوهشگران برگزیده استان اردبیل از اولین مجله تخصصی "روان پویش" در حوزه روان شناسی که توسط دانشگاه محقق اردبیلی تدوین شده است، رونمایی شد.