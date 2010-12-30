بصیرت مردم در 9 دی برکتی بزرگ برای انقلاب و نظام بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اسدی شامگاه چهارشنبه در جمع پاسداران سپاه ناحیه بهشهر اظهار داشت: امتحان بزرگ ملت ما در نهم دی ماه موجب افزایش عظمت و اقتدار این نظام شده است.

وی افزود: عزت مندی امام حسین (ع) توجه کامل به خداوند بود و باید بدانیم که اگر امام حسین (ع) جان خود را با خدا معامله کرد، در جهت عزت و آزادی مسلمین بود.

اسدی بیان داشت: اگر فتنه های که سال گذشته در ایران اتفاق افتاد، در هر مملکتی اتفاق می افتاد، موجب فروپاشی و تجزیه آن کشور می شد.

وی تصریح کرد: چتر ولایت فقیه ما را در برابر توطئه های دشمنان نگه داشته است و ما این استقلال خود را مدیون درایت وهوشیاری رهبری هستیم.

فرمانده سابق نیروی زمینی سپاه در ادامه بیان داشت: بسیجیان ما امتحان بزرگی را در فتنه سال 88 پشت سر گذاشتند و نشان دادند که همواره تابع رهبری و ولایت فقیه هستند.

اسدی یادآور شد: حضور مردم در نهم دی ماه سال 88 اوج مرام حسینی بود که اگر چه کشور در ابتدا دچار ضربه هایی شده بود، اما درایت رهبری و هوشیاری مردم، برکت ، بیداری و بصیرت ملت را افزایش داد.

مشاور عالی مقام معظم رهبری، خاطر نشان ساخت: فتنه همواره با امتزاج حق و باطل بوجود می آید و در این راستا شناخت را مشکل می سازد که باید آگاه باشیم.

وی اضافه کرد: سپاه باید در تمام مراحل مجهز به معنویات باشد و بداند که اگر امروز سلاح را بر زمین گذارد دنیا بدون هیچ هراسی با ما به مبارزه خواهد پرداخت.

اسدی گفت: اکنون در مقابله به تهاجم فرهنگی، علاوه بر مبارزه فرهنگی با دشمن، باید همواره آماده برای جنگ سخت و مبارزه نظامی و تن به تن باشیم.

مشاور عالی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: شور حسینی و قیام عاشورا ، از روشن ترین شعله ها در جامعه است که با هیچ چیزی خاموش نمی شود.