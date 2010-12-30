درخشش ووشوکاران مازنی در تورنمنت گرجستان

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از رقابت ها که با حضور کشورهای گرجستان، ایران، ارمنستان، آذربایجان و ترکیه در کشور گرجستان برگزارشده بود، ایران با هفت طلا دوم، گرجستان و ارمنستان به ترتیب اول و سوم شدند.

در رشته ووشو سید جمال موسوی در وزن 56- بزرگسالان، علی یوسفی در وزن 65- بزرگسالان و محمدرضا رستمی از شهرستان نور در وزن 48- جوانان مدال طلا و امیرحسام درویش در وزن 70- جوانان مدال برنز این رقابت ها را کسب کردند.

ووشو کاران نوری توانستند سه مدال از هفت مدال طلای کشورمان ایران را از آن خود کنند.

مراسم استقبال از قهرمانان تورنمت بین المللی ووشو با حضور پرشور مردم و ورزش دوستان نور در میدان امام خمینی(ره) این شهرستان برپا شد.

