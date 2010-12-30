50 درصد جاده هراز تعریض و چهار بانده شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، شهریار افندی زاده شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح سه طرح عمرانی شامل افتتاح پل زیارباغ و عملیات اجرایی دوپل دیگر در جاده هراز گفت: از دو سال گذشته تعریض و چهاربانده کردن جاده هراز با اختصاص اعتبارهای ویژه دولت با جدیت پیگیری می شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون در حدود 25 نقطه جاده هراز عملیات تعریض و چهار بانده کردن توسط پیمانکاران راهسازی در حال اجراست، تصریح کرد: متاسفانه یکی از مشکلات مهم جاده هراز پرتردد و ترافیکی بودن آن است که کار را برای پیمانکاران با مشکلاتی مواجه می کند.

رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور اضافه کرد: تمام تلاش دولت این است تا جاده هراز تا پایان سال 92 تکمیل، تعریض و چهاربانده شود.

افندی زاده با اشاره به اینکه تاکنون درهرنقطه از طول مسیر جاده هراز که نیاز به تعریض داشته با وجود کوهستانی و صعب العبور بودن آن انجام شده است، خاطرنشان کرد: هم اکنون تعریض و چهاربانده کردن یک کیلومتر از جاده هراز بیش از یک میلیارد تومان برای دولت هزینه دارد.

وی، جاده هراز را یکی از جاده های مهم و پرتردد کشور در مسیر تهران به مازندران دانست و از نمایندگان مجلس خواست در تخصیص اعتبارهای جاده هراز توجه ویژه ای داشته باشند.

مدیرکل راه و ترابری مازندران با بیان اینکه در طول مسیر بیش از 115 کیلومتری جاده هراز در حوزه استحفاظی مازندران ساخت هفت دهنه پل بزرگ پیش بینی شده است، گفت: تاکنون سه دهنه از این پل ها شامل " پل زیارباغ " ودوپل دیگر افتتاح شده است.

سیدعلی اسد افزود: برای افتتاح "پل زیارباغ " به طول 27 متر و عرض 9 متر و راهسازی به طول حدود یک کیلومتر حدود 850 میلیون تومان هزینه شده است.

وی اضافه کرد: ساخت دو دهنه پل بزرگ در محدوده شهر گزنک و آب اسک بیش از یک میلیارد و 800 میلیون تومان اعتبار اختصص داده شده است.

وی خاطرنشان کرد: دو پل بزرگ دیگر نیز در تعریض جاده هراز درحال ساخت است.