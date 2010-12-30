تغییر کاربری فضای آموزشی در مازندران رو به رشد است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محسن پور شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش مازندران در بابلسر، افزود: متاسفانه آموزش و پرورش استان در روستاها و شهرهای مختلف اقدام به تغییر کاربری مدارس قابل استفاده خود در شهرها و روستاهای مازندران می کند.

وی خاطر نشان کرد: تغییر کاربری فضای آموزشی و گاها فروش این مدارس به قیمت اندک سبب ایجاد مشکلاتی برای آیندگان می شود.

رئیس شورای اسلامی استان مازندران با اشاره به اینکه فضاهای آموزشی که اکنون به دلیل کاهش دانش آموزان در شهرستانها قابل استفاده نیستند، نباید آموزش و پرورش نسبت به فروش آنها اقدام کند تصریح کرد: در صورت ادامه این روند، دستگاه تعلیم و تربیت مازندران با مشکل فضاهای آموزشی برای سالهای آتی مواجه خواهد شد.

محسن پور در ادامه با بیان اینکه تغییر کاربری خانه معلم بابلسر پس از سالها انجام شده است یادآور شد: این شهرستان به واسطه برخورداری از رتبه نخست جذب معلمان فرهنگی در ایام تابستان نیازمند تجهیزات بیشتری برای این خانه معلم است.

وی با اشاره به اینکه تعداد سالن های ورزشی شهرستان بابلسر مورد استفاده ساکنان شهرستان فریدونکنار نیز می شود اظهار داشت: به واسطه بعد مسافت این سالن تا فریدونکنار باید فکری برای ساخت سالن ورزشی جدید در این شهرستان جدید التاسیس کرد.

رئیس شورای اسلامی مازندران با اشاره به رشد پروژه های عمرانی در مازندران طی سالهای اخیر در عین حال خواستار ارتقاء سرانه ساخت و ساز فضاهای آموزشی در استان شد.

وی با بیان اینکه تعداد مدارس تخریبی شهرستان بابلسر بسیار زیاد است افزود: عمق مدارس تخریبی این شهرستان به حدی است که غالب این مدارس تخریبی به مدارس کپری شباهت دارند.