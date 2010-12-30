هدفمندی یارانه ها سبب جلوگیری از پرت منابع مازندران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش مازندران در بابلسر افزود: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در مازندران در بخش های مختلف اثرات مثبتی داشته است.

وی خاطر نشان کرد: اجرای این قانون اثرگذار سبب شد تا مردم برای خرید نان به دنبال کیفیت بخشی باشند و نانهای خبازی ها در حد نیاز فروخته شود و تبدیل به استفاده های نان خشکی برای حیوانات نشود.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه هدفمندی یارانه ها زیرساخت های کشور را تقویت می کند تصریح کرد: توسعه بنادر، راه آهن وزیرساخت های حوزه راه با اجرای این قانون در مازندران محقق می شود.

طاهایی با بیان اینکه شکوفایی اقتصادی سبب بهبود فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در کشور می شود یادآور شد: اجرای صحیح این قانون سبب می شود تا بسیاری از مناطق محروم غیربرخوردار از نعمت گاز طبیعیی، گازدار شوند.

استاندار مازندران با اعلام اینکه هدف دولت در قانون هدفمندی، حذف یارانه نیست اظهار داشت: تحول در نظام گمرکی، مالیاتی و بانکی در کنار تحول اقتصادی رئوس دیگر اهداف این قانون است.

طاهایی افزود: بسیاری از تقاضاهای مخترعان و مبتکران در لوای اجرای این قانون شناسایی و حمایت می شود.

رئیس شورای آموزش و پرورش مازندران با تاکید بر اینکه مدارس غیردولتی باید فرهنگ هدفمندی یارانه ها را ترویج کنند اظهار داشت: همدلی مردم در قانون هدفمندی در مراحل بعدی باید توسط مردم و نهادهای فرهنگ انجام شود.

استاندار مازندران با اشاره به وجود شش هزار و 413 کلاس درس تخریبی در استان افزود: به واسطه نبود منابع تنها یک چهارم این مدارس نوسازی شده است.

وی با تاکید بر تقویت آموزش های پیش دبستانی در مدارس اظهار داشت: فناوری اطلاعات در مدارس باید تقویت شود.