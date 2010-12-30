تنها با یک تغییر نام دردی از مشکلات ورزش درمان نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی ظهر چهارشنبه خود کلیات طرح تلفیق سازمانهای "تربیت بدنی" و "ملی جوانان" و تبدیل این دو سازمان به "وزارت ورزش و جوانان" را با 141 رای موافق، 46 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر تصویب کردند.

بر این اساس وزارتخانه ورزش و جوانان از تاریخ تصویب قانون مذکور به مجموع وزارتخانه های کشوری افزوده خواهد شد و اعتبارات، نیروی انسانی و امکانات دو سازمان در یکدگیر ادغام می شود.

سیدرضا افتخاری پیرامون مصوبه دیروز مجلس درخصوص سازمان ورزشی کشور به خبرنگار مهر در دماوند گفت: تنها تغییر نام و تعویض تابلوی ورودی بخشهای متولی ورزش دردی از کاستیهای ورزش کشور درمان نخواهد کرد.

این مسئول ادامه داد: در بسیاری از ملل جهان حضور، حمایت و اظهارنظر مسئولان رده بالای کشوری در فعالیتهای ورزشی به شکلی چشمگیر دیده می شود که توجهاتی از این دست به برگزاری رقابتهای برتری همچون المپیک و مسابقات معتبر بین المللی و در نتیجه توسعه ورزش در این کشورها می انجامد.

حضور تیمهای پایتخت در شمالشرق به شرط ایجاد زیرساختهای لازم

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر پیرامون قابلیتهای شمالشرق استان تهران جهت حضور تیمهای ورزشی پایتخت عنوان کرد: مشکل اصلی برای حضور در مناطق مختلف شمالشرق استان تهران مسیرهای مواصلاتی پرترافیک است.

افتخاری بیان داشت: در صورت رفع معضلات جاده های شمالشرق استان تهران و ایجاد دیگر زیرساختهای امکاناتی تیمهای مختلف پایتخت نشین خود برای حضور و تمرین در آب و هوای مطبوع نواحی مذکور پیشقدم خواهند شد.

شمالشرق استان تهران از دو شهرستان فیروزکوه، دماوند و بخش مرکزی تهران تشکیل شده و بر اساس اطلاعات سرشماری سال 1385 جمعیت مناطق مذکور عددی بالغ بر 340 هزار نفر میباشد که این تعداد سکنه با توجه به نگاه ویژه مسئولین کشوری و در نظر گرفتن شمال شرق استان تهران به عنوان محل سرریز جمعیت پایتخت روز به روز در حال افزایش است.