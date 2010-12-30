طرح غربالگری دیابت در مناطق روستای شهرستان دماوند اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، شاهرخ رامین صبح پنجشنبه در نشستی که با حضور مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دماوند و مسئولان بهداشتی این شهرستان در محل اجلاس سپاه پاسداران برگزار شد طی سخنانی خاطرنشان کرد: امروزه دیابت به یک بیماری رو به گسترش در جامعه تبدیل شده است.

این مسئول در خصوص لزوم انجام غربالگری در مناطق روستایی شهرستان دماوند اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از مردم از وجود بیماری قند خون در بدن خود بی اطلاع هستند از این رو اجرای طرحهای غربالگری این بیماری در مناطق روستایی دماوند امری ضروری محسوب می شود.

وی با اشاره به اجرای طرحهای انجام گرفته در نقاط مختلف کشور و دماوند عنوان کرد: انجام طرحی شبیه به این در گذشته های نه چندان دور پیرامون ریشه کنی فلج اطفال تجربه ای موفق قلمداد می شود و نمونه آن را می توان در خصوص غربالگری دیابت نیز به انجام رساند.

رامین با محوری خواندن نقش نیروی بسیج در این کارکرد افزود: طرح ریشه کنی فلج اطفال به اشکالی همچون روش خانه به خانه، اجتماعات شهری و روستایی و مراجعه مردم به مراکز بهداشت انجام گرفت و نقش نیروهای بسیج در آن طرح به شکلی بارز نمود پیدا کرد که از همین تجربه مفید می توان برای اجرای طرح غربالگری دیابت نیز بهره برد.

نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه اطلاع رسانی را امری ضروری در راستای اجرای هر چه بهتر طرح یاد شده دانست و گفت: طرح مذکور را می توان از طریق سامانه پیام کوتاه نهادهای مستقر در شهرستان، اعطای بروشورهای آموزشی، اجرا در ایامی مانند 22 بهمن و تشکیل اجتماعات روستایی در مساجد به اطلاع مردم رساند و آنها را به انجام این کار ترغیب کرد.

این مسئول خواستار مشارکت مردمی در اجرای این طرح شد و خاطرنشان کرد: درخواست من مشارکتی گسترده از سوی مردم در اجرای طرح غربالگری دیابت است تا تقابلی مناسب با این بیماری صورت گیرد.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستانهای فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.