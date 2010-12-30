وضعیت امنیتی گلستان مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سردار حمید عطایی عصر چهارشنبه در حاشیه همایش سراسری روسای کلانتریها گفت: عملکرد انتظامی استان گلستان در بخش های مختلف حاکی از بهبود شاخص های امنیتی در استان است.

وی گفت: نیروی انتظامی همه تلاش خود را در جهت تأمین امنیت مردم در همه ابعاد انجام می دهد.

وی احساس امنیت فردی و اجتماعی را از مهمترین برنامه های نیروی انتظامی برشمرد و گفت: مقوله احساس امنیت از خود امنیت مهمتر است و انتظار از رسانه های گروهی اینست که در ارتقای احساس امنیت به ما کمک کنند.

فرمانده انتظامی استان گلستان هدف از برگزاری این همایش را ارتقای سطح دانش و آگاهی های فرماندهان و روسای کلانتریها و پاسگاهها دانست و خاطرنشان کرد: در این همایش با سازمانها و نهادهایی که در برقراری امنیت در سطح جامعه دخیل هستند هماهنگی لازم انجام شده و از نقطه نظرات و دیدگاههای مسئولان آن ادارات استفاده شده است.

وی با اشاره به اینکه پلیس از منظر اجتماعی سازمانی برای امنیت، برقراری نظم و انضباط و ضابط قوه قضائیه است، افزود: همه اقشار جامعه باید به پلیس در برقراری امنیت و نظم و انضباط جامعه کمک کنند.