پرداخت حق تمبر براي تاسيس واحدهاي توليدي ومعدني ضروري است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور، بر اساس بند 11 تبصره ماده 46 قانون ماليات هاي مستقيم از جواز تاسيس، كارت شناسايي واحد هاي توليدي و معدني بابت صدور، مبلغ يكصد هزار ريال و براي تجديد آنها پنجاه هزار ريال حق تمبر اخذ مي شود.

بر اساس اين گزارش، معاونت فني و حقوقي امور مالياتي كشور با اعلام نظر معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور به تمام واحد هاي مالياتي تاكيد كرد: رعايت ماده قانوني فوق در خصوص مجوز هاي تاسيس كه وزارت صنايع و معادن صادر مي كند به استناد نظر معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور ضروري است.