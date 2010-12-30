شانه سازی خاکی در 60 کیلومتر از محور گنبد - مراوه تپه اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قاسم دبوری فریمانی عصر چهارشنبه در حاشیه اجرای این طرح افزود: درحال حاضر عملیات شانه سازی خاکی این محور از کیلومتر 45 تا حدود کیلومتر 105 محور مورد نظر به طول 60 کیلومتر در حال انجام است.

وی، طول این محور را 180 کیلومتر اعلام کرد و افزود 150 کیلومتر آن در حوزه راه و ترابری شهرستان گنبد واقع شده است و عملیات انجام شده به صورت یک طرفه با عرض متوسط حدود چهار متر و ارتفاع حدود دو متر و حجم عملیات خاکی 480 هزار متر مکعب بوده است.



دبوری فریمانی اظهار داشت: برای اجرای این عملیات حدود چهار میلیارد ریال اعتبار از محل منابع استانی تخصیص یافته است.



وی گفت: تهیه و نصب پارچه نوشته به منظور پیش آگاهی رانندگان از محل انجام عملیات شانه سازی،جمع آوری تابلوها و علائم قبل از انجام عملیات و نصب مجدد آنها، بکارگیری هفت دستگاه ماشین آلات سنگین و سبک راهداری و راهسازی از اقداماتی بوده که برای انجام عملیات ایمن سازی این محور انجام شده است.



دبوری فریمانی متذکر شد: خوشبختانه اجرای عملیات ایمن سازی در محور فوق، رضایتمندی اهالی روستاهای منطقه، مرزنشینها و کشاورزان و مسافران را همراه داشته است.

وی در پایان هدف از اجرای عملیات شانه سازی خاکی جاده را، تعریض راه، ایجاد پارکینگ برای توقف های اضطراری، بستر سازی و آماده سازی آسفالت در آینده و افزایش ضریب ایمنی محور فوق ذکر کرد.



دبوری افزود: عملیات مذکور تا پایان سال جاری به پایان می رسد.